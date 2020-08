Vliegtuigspotter legt ‘spectaculaire’ landing op Schiphol vast

Landing op #Schiphol tijdens een heftige bui. De beelden zijn vanmiddag gemaakt door Max Visser. pic.twitter.com/IRXMZ14aLJ — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 22 augustus 2020

Op videobeelden is te zien hoe het vliegtuig schommelend probeert te landen, maar vervolgens gaat de neus van het toestel weer omhoog voor het op de landingsbaan terechtkomt.

Visser spreekt van de meest spectaculaire landing die hij ooit heeft gezien. “Het vliegtuig naderde de Polderbaan in een enorme regenbui, waardoor het zicht voor de piloten erg slecht was. De piloot wilde het vliegtuig landen, maar dat lukte niet waarna hij besloot een doorstart te maken. Dat lukte echter ook niet, omdat het vliegtuig te weinig vermogen meer had,” zegt hij. “Het vliegtuig is uiteindelijk gelukkig geland.”

Extreem

Visser deelde de beelden van de landing via Instagram - voorzien van luid commentaar. “Let niet op mijn stem, ik heb nog nooit zoiets gezien...” De Utrechter staat regelmatig op Schiphol om vliegtuigen te spotten, maar was duidelijk onder de indruk van de taferelen die de piloot van de Boeing 777-300ER uithaalde. “Dit is echt heel bijzonder om mee te maken. Ik zie natuurlijk altijd een normale landing, maar dit was wel extreem.”



Visser was blij dat hij niet ín het vliegtuig zat. Hij keek met een handjevol vliegtuigspotters toe. “Het weer was ook zo vreemd, toen ik naast de baan liep was het bewolkt met wat zon en ineens kwam de regen met bakken naar beneden.”



De regenbui moet volgens Visser ook de piloot van het toestel overvallen hebben. “Ik ken een paar piloten waar ik contact mee heb gezocht en die vertelden mij ook dat dit een hele gekke en gevaarlijke landing was. Het is een beetje gissen wat er precies gebeurde. Iedereen mag zijn mening hebben, maar deze landing had ook heel anders af kunnen lopen.”

Max Visser (19) is regelmatig op Schiphol te vinden om vliegtuigen te spotten, zijn grote passie. Beeld Privéfoto

Niet abnormaal

Volgens luchtvaart-expert Benno Baksteen, die de beelden heeft geanalyseerd, valt het allemaal wel mee. “Eerlijk gezegd zie ik er niet heel veel bijzonder aan,” stelt hij. “Het vliegtuig lijkt tijdens de daling in te houden, maar dat is met dit soort weersomstandigheden niet abnormaal.”

Baksteen kan wel begrijpen waarom Visser opgewonden raakt van het tafereel. “De neusstand van het toestel is iets hoger dan meestal en de piloot houdt de daling op het laatste moment wat meer tegen, vlak voor het toestel de grond raakt. De piloot tilt de neus even iets verder op om luchtstroom die een extra daling veroorzaakt tegen te gaan en niet te hard op de grond te komen. Als je dat iets teveel doet, dan zie je het vliegtuig even iets ‘floaten’ en zich vervolgens herstellen. Dat is wat je ziet. Er zit meer beweging in het toestel, maar het kan zijn dat dat door de windverandering komt.”

Het filmpje is inmiddels meer dan 36.000 keer bekeken via Instagram en wordt wereldwijd verspreid. “Ik ben helemaal verbaasd hoeveel mensen deze video bereikt en het is werkelijk fantastisch,” aldus Visser.