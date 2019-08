Vliegtuigen krijgen weer brandstof op Schiphol

Door de storing zijn meerdere vluchten van en naar de luchthaven vertraagd. Ook zijn enkele vluchten geannuleerd.

De storing ontstond rond 20 uur. Volgens een woordvoerder van Schiphol konden vliegtuigen een half uur tot drie kwartier niet tanken.

Het ging opnieuw om een storing bij Aircraft Fuel Supply, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de brandstofvoorziening op de luchthaven. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend.

Twee weken geleden was er ook al een grote tankstoring op Schiphol. Toen waren tienduizenden reizigers getroffen en werden zeker honderd vluchten geannuleerd.

The failure has been located and resolved. Planes can be fueled again. Due to the short outage, flights can still be delayed or cancelled this evening. Please check your airline or https://t.co/AB41Lj6v7h for current flight information.