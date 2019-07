Vliegtuigen aan de grond door brandstofstoring Schiphol

Beeld ANP

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is. De hitte heeft er in elk geval niets mee te maken, laat een woordvoerster weten. Hoelang het duurt voordat het probleem is opgelost, durft zij niet te zeggen. “De vliegtuigen worden getankt door een extern bedrijf, Aircraft Fuel Supply. Dat werkt hard aan een oplossing.”

Sommige toestellen met aan boord honderden reizigers staan al dik een uur aan de grond. Schiphol raadt reizigers aan om de actuele vertrektijden in de gaten houden via de Schiphol-website of de app.

Dat is vervelend, Andrea! Er is momenteel een storing in het systeem van Aircraft Fuel Supply, een extern bedrijf dat de brandstoftoevoer naar vliegtuigen regelt. Hierdoor ontstaan vertragingen. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. ^Jim Schiphol

Het brandstofdistributiesysteem op @Schiphol heeft storing. Inmiddels zit ik al een uur en blijft het vliegtuig nog zeker een kwartier aan de grond. Onduidelijkheid onder personeel over de storing: volgens de ene doet het systeem het prima, volgens de ander niet. Riccardo de Wit