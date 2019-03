Vliegshow zorgt voor bezorgdheid: 'Totaal gestoord'

Bij de officiële viering van KLM, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en GKN Fokker bij filmmuseum Eye was koning (én KLM-piloot) Willem-Alexander aanwezig om een speciale herdenkingsmunt in ontvangst te nemen. Minister Cora van Nieuwenhuizen was er ook.



De vliegshow - een door vier gevechtsvliegtuigen geflankeerde Boeing 737 van KLM - was een extraatje voor de bezoekers. Tot op het allerlaatste moment was het geheimgehouden als 'verrassing' voor het publiek én omdat nog niet honderd procent zeker was of het doorging.



Totaal gestoord

Maar vele Amsterdammers die niet bij het feest aanwezig waren konden het helemaal niet waarderen. Zij vreesden voor een aanslag of kaping. 'Ze sporen echt niet', 'Totaal gestoord', 'Schrok me de tering,' was de teneur op Twitter.



De woordvoerder luchtverkeersleiding zegt ook te zijn verrast door de show: "Het is dat ik het nu in de auto op de radio hoor. Maar ik wist ook überhaupt niet dat er een vliegshow zou zijn." De politie zegt er evenwel "amper" over te zijn gebeld.



De woordvoerder van de NLR zegt dat de betrokken instanties wel degelijk op de hoogte waren. "Dat we het geheim hielden had niet te maken met de veiligheid, maar was puur voor de verrassing."



Dat niet iedereen de verrassing kon waarderen betreurt hij. "Achteraf is altijd makkelijk praten. We hebben een persbericht op de website gezet, om de zorgen bij mensen weg te nemen."