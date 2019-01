Vleesverwerker 'hartstikke blij' met kwaliteit hertenvlees

De meeste partijen die ik heb gesproken voorzien geen onrust Thomas van Meel

De herten zijn na afschot ontdaan van ingewanden en daarna een tot twee weken in een koelinstallatie opgeslagen. Dat is nodig voor de rijping.



Pieter van Meel verwerkte het vlees op de eigen locatie in Amsterdam. Het is daarna door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gekeurd.



Thomas van Meel van vleesverwerker Van Meel vreest niet voor ophef. Het is al langer bekend dat Van Meel verantwoordelijk is voor de vleesverwerking. Van boze actievoerders zegt hij tot nu toe geen last te hebben gehad. Hij is vooral 'hartstikke blij' met de kwaliteit van het vlees.



"Er zijn wel paar poeliers en restaurants die nog even afwachten wat de reacties zijn, voor ze het ook gaan verkopen. Maar de meeste partijen die ik heb gesproken voorzien geen onrust.''



De poeliers mogen zelf bepalen of zij het aanprijzen als 'edelherten van de Oostvaardersplassen'. Hoeveel poeliers en restaurants het vlees gaan verkopen is nu nog niet duidelijk. "Daar weten we de komende weken meer over," aldus Van Meel.



Vleespakket

Berend te Voortwis is in elk geval een van de verkopende partijen. Via de website Koopeenhert.nl verkoopt hij vleespakketten met als insteek zo veel mogelijk vlees van het edelhert te gebruiken en voedselverspilling tegen te gaan.



Te Voortwis heeft de eerste pakketten al verkocht en ook hij vreest niet voor boze actievoerders. "De edelherten worden nu eenmaal afgeschoten, het zou zonde zijn als we niets met het vlees doen. Dit vlees is van goede kwaliteit en we voorkomen voedselverspilling."



Als geste doneren Van Meel en Staatsbosbeheer samen ongeveer 2000 kilo vlees aan Voedselbanken Nederland. Voor particulieren is het edelhertenvlees alleen online te koop via www.koopeenhert.nl.



Het gaat om vleespakketten van 2 tot 4 kilo van respectievelijk 59,95 euro en 99,95 euro. Staatsbosbeheer krijgt van Van Meel een marktconforme vergoeding van een paar euro per kilo edelhert. "Het geld vloeit terug naar het natuurgebied en wordt deels gebruikt om een deel van de kosten te dekken," aldus Van Dun.