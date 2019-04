Vlaggen Stopera halfstok na aanslagen Sri Lanka

Burgemeester Halsema liet dit weekend al op Instagram weten: "We stand with Sri Lanka." Ook in onder meer Zaanstad, Haarlemmermeer en Den Haag hangen de vlaggen halfstok.



De gemeente overlegt nu of er nog meer georganiseerd wordt om de slachtoffers van de aanslagen te herdenken. Na eerdere aanslagen werden de vlaggen van de getroffen landen op openbare gebouwen in de stad geprojecteerd.



Slachtoffers

Bij de aanslagen zondagochtend op kerken en luxehotels kwamen minstens 310 mensen om. Daarnaast zouden ruim 500 gewonden zijn gevallen. De noodtoestand is uitgeroepen.



Onder de dodelijke slachtoffers zijn zeker 35 buitenlanders, onder wie drie Nederlanders. Het gaat om een 54-jarige vrouw, een vrouw van 48 en een meisje van 12 jaar.



Er zijn 40 verdachten opgepakt in verband met de aanslagen. De tot voor kort vrijwel onbekende radicaal-islamitische groep National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zit volgens de regering van Sri Lanka achter de aanval.