Vlaamsch Broodhuys moet horecaruimte inleveren

Dat heeft de rechter bepaald nadat de verhuurder van het pand, Bouwinvest, een kort geding had aangespannen.



De gemeente had de gehele 141 vierkante meter van Vlaamsch Broodhuys als horeca bestempeld, waardoor het maximale oppervlakte voor horeca in het complex was bereikt.



Geen vergunning

Dat zorgde voor problemen bij het naastgelegen restaurant Bar Alt. Zij kregen geen vergunning voor een uitbreiding omdat Vlaamsch Broodhuys alle toegestane vierkante meters had opgesnoept.



In het contract van Vlaamsch Broodhuys staat dat er slechts 30 vierkante meter als ondersteunende horeca voor de bakkerswinkel is toegestaan. De zaak moet de horeca-activiteiten beperken zoals het in de huurovereenkomst staat, zo heeft de rechter besloten. Bar Alt kan vervolgens uitbreiden.