Vitamine D wordt niet meer vergoed, apothekers vrezen meer valpartijen en botbreuken

Apothekers zien dat veel patiënten geen vitamine D van de apotheek meer willen, nu ze er zelf voor moeten betalen. De apothekers vrezen dat vooral mensen met geldzorgen het supplement niet op eigen houtje bij de drogist gaan kopen. ‘Met valpartijen en meer botbreuken tot gevolg.’

Anderhalf miljoen Nederlanders krijgen van hun huisarts of specialist het advies om vitamine D te slikken. Tot 1 januari werd dat vergoed en leverde de apotheek dit. Nu mensen het zelf moeten betalen, ziet directeur Omid Mehrani van Medicijnman apotheken – met tien locaties een van de grootste apothekers in de stad – de klanten afhaken.

“Omdat vanaf 1 januari de mensen er zelf voor moeten betalen, hebben we iedereen gebeld met de vraag of ze de bestellingen door de apotheek door willen laten gaan. Ongeveer een kwart wil dit niet. Ze zeggen: ‘Laat dan maar zitten’. Of: ‘Ik haal het wel ergens anders’. Maar of ze dat allemaal gaan doen, betwijfel ik.”

Vitaminetekorten

Apothekers maken zich daar zorgen over. Want hoe meer patiënten vitamine D niet op eigen initiatief gaan kopen, hoe groter het risico op vitaminetekorten en bijvoorbeeld botbreuken. “Veel ouderen herstellen niet goed na een botbreuk. Iemand kan invalide raken of zelfs sterven,” zegt Mehrani.

De groep die vitamine D op recept krijgt, bestaat onder andere uit ouderen, mensen met botontkalking, patiënten met borstkanker en mensen met een donkere huidskleur. Vitamine D zorgt voor opname van calcium en fosfaat uit voedsel, en dat is weer nodig voor sterke botten. Ook is het goed voor de werking van de spieren en het immuunsysteem, onderstreept de brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Besparing

Ondanks verzet van patiëntenverenigingen, ouderenbonden en de KNMP schrapte minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) het uit het basispakket. Het middel is goedkoop en makkelijk te verkrijgen bij drogist en supermarkt, stelt Kuipers. Al bij al is de besparing 129 miljoen euro.

Maar, zo waarschuwen apothekers: het is alleen een besparing als de patiënten de vitamines blijven slikken. Als meer mensen door de gevolgen van vitaminetekorten in het ziekenhuis belanden, dan is deze maatregel penny wise, pound foolish, waarschuwt de KNMP.

Goedkopere variant

Ook apotheker Justice Laryea van apotheek Ananse aan de Kempering in Zuidoost ziet dat zijn klanten de vitamine D niet meer willen, omdat ze financieel krap zitten. “Dan zeggen mensen: ‘Dit betaal ik niet’. Dan stel ik een goedkopere variant voor. Of, als mensen echt geen geld hebben, geef ik een paar losse vitaminepillen mee. Het levert veel discussie op.”

Bij Apotheek Vogeltjeswei in Zuidoost zien ze deze reactie (nog) niet, maar werd er in december door de klanten wel veel vitamine D gehamsterd.

Zelf (bij)betalen

Apotheken merken dat medicijnen vaker blijven liggen als mensen er zelf voor moeten (bij)betalen. Maar de kosten zijn in het geval van vitamine D niet het enige obstakel, legt apotheker en KNMP-bestuurslid Reinier Bax uit. 20 procent van de vitamine D werd geleverd in speciale geneesmiddelenrollen, waar de medicijnen per innamemoment zijn verpakt.

“Dat is bedoeld voor mensen die zelf niet meer goed in staat zijn om de geneesmiddelen te organiseren, bijvoorbeeld door dementie of vergeetachtigheid. Deze mensen moeten hun vitamine D nu, al dan niet met hulp, zelf regelen. Ik vraag me af of dit lukt.” Bovendien zijn de pillen met hogere doseringen die eens per week of maand worden geslikt, bij de drogist niet koop.

Cru genoeg zijn het ook nog eens vooral de mensen die het krapst bij kas zitten die de vitamines vanuit medisch oogpunt het vaakst nodig hebben, merkt de KNMP op. Dat vergroot volgens de organisatie de toch al grote gezondheidsachterstanden. En door het supplement uit het pakket te halen, hebben huisartsen en apothekers geen zicht meer op óf mensen hun vitamine D wel slikken en of de dosis klopt, zegt Bax.

Gedoe aan de balie

Wat het schrappen van het supplement uit het basispakket voor het gebruik van vitamine D betekent, gaat het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) monitoren. Door de verandering is nu al veel gedoe aan de balie, zegt Mehrani. “Mensen hebben heel veel vragen en er is onbegrip.”

Uit een enquête van de KNMP bleek vorig jaar dat 40 procent van de apotheken wekelijks last heeft van verbale en of fysieke agressie. Het KNMP begon vorige week een publiekscampagne die oproept tot beleefdheid: “Een vragenvuur mag, een scheldkanon niet.”