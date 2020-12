Viswinkel The Seafood Shop sluit, maar opent online

The Seafood Shop in de Leidsestraat. Beeld Carly Wollaert

“Het is een sombere dag. Drie jaar lang hebben we met ziel en zaligheid geprobeerd hier een mooie winkel van te maken,” zegt mede-eigenaar Pepijn de Visscher. “Als je dan toch afscheid moet nemen, doet dat pijn.”

Van de gemeente mochten klanten de vis niet in de winkel nuttigen, omdat het daarmee te veel op een snackbar zou lijken. Dat paste niet in het bestemmingsplan. De Raad van State oordeelde vervolgens dat dat wél mocht. De Visscher noemde dat eerder een ‘overwinning voor alle visboeren in Nederland’. Maar: “De kosten van die rechtszaak hebben een cruciale rol gespeeld in onze sluiting. In combinatie met de coronacrisis is het te veel geworden.”

Steunbetuigingen

Toch ziet De Visscher het niet slechts als negatief. “Een deel van het verhaal is eigenlijk heel mooi: we hebben duizenden steunbetuigingen gekregen van Amsterdammers de afgelopen jaren. En ook vanuit Helmond, waar mijn vader Fons (de oprichter van The Seafood Shop, red.) 28 jaar lang visboer is geweest.” Maar uiteindelijk overheerst de stress die de rechtszaak opleverde. “Daarom is het een treurig hoofdstuk uit ons leven.”

De visboer zal overigens niet volledig uit het straatbeeld van Amsterdam verdwijnen: de drie Seafood Bar-restaurants blijven open. “Daarmee gaat het, ondanks de crisis, goed.”

Online winkel

Hoewel hij de fysieke winkel zal missen, heeft De Visscher wel al een alternatief: hij lanceerde donderdag een online viswinkel. “Dat had ik een jaar geleden nooit zien aankomen, de visbranche is vrij traditioneel. Maar ik heb zelf een achtergrond in software, dus voor mij is het de combinatie van twee perfecte werelden.”

Bovendien is een online winkel juist voor een visboer geschikt, vindt De Visscher. “Vis moet vers zijn. Zonder de fysieke winkel sla je een schakel over.” Maar, bovenal: “We hebben niet meer te maken met regelgeving vanuit de gemeente, daar zijn we blij mee.”

De vis van de webshop is verkrijgbaar in de hele Randstad - én in Helmond.