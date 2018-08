Visumkwestie dwarsboomt komst spiritueel leidster Amsterdam

Spiritueel leiders hebben een werkvergunning nodig sinds onrust over de komst van radicale imams

Afwijzing visumaanvraag

De vreugde over de komst van Mishra sloeg om in wanhoop toen enkele weken geleden duidelijk werd dat de spiritueel leidster geen visum kreeg voor haar bezoek aan Nederland. Zij bleek te hebben verzuimd om een werkvergunning aan te vragen voor haar activiteiten als voorganger in de hindoetempel, liet de Immigratie- en Naturalisatiedienst weten in een beknopte afwijzing van de visumaanvraag.



In een ultieme poging het festival te redden, stond Sharma donderdag voor de voorzieningenrechter. Zijn advocaat betoogde dat Mishra slechts twee weken naar Nederland wilde komen. Een week voor het festival, een week voor een bezoek aan enkele toeristische bezienswaardigheden. Zij wil haar ouders graag meenemen, maar als dat een probleem is, kan zij die ook achterlaten in India.



Wereldberoemd in India

Ook de zorg van de dienst dat Mishra haar bezoek zal aangrijpen om in Nederland te blijven, wordt door de advocaat weerlegd. "Deze vrouw is wereldberoemd in India. Zij heeft duizenden volgelingen. Zij leeft van de donaties die zij van haar achterban krijgt. Het is volstrekt niet logisch dat zij dat allemaal zou achterlaten om hier opnieuw te beginnen met een veel kleinere groep volgelingen."