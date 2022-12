Visnetten en slakken op een houten bord: de opkomst en ondergang van de Franse bistro in Amsterdam

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw veroverden bistro’s de harten van Amsterdammers. Met biefstuk op houten borden en uiensoep bij kaarslicht waanden de eters zich in romantisch Frankrijk.

Specialiteit van Bistro Chez Fredèric op de Spiegelgracht 27 was in 1978 volgens culinair journalist Joop van Loon de ‘onvergetelijke’ Entrecôte Portugais, opgediend met een kruidige saus van tomaat, knoflook, champignons en paprika. Uitgeserveerd op een houten plank.

‘Maar er kan desgewenst een uitzondering worden gemaakt door te vragen het diner op een gewoon bord te serveren,’ tipte hij in zijn gids met adressen van Amsterdamse restaurants. De bistro was destijds zo populair dat het type eetgelegenheid zelfs de titel van zijn boek haalde: Restaurant-Bistroboekje Amsterdam.

Het goede Franse leven

In de periode na de Tweede Wereldoorlog veranderden de eetgebruiken van Nederlanders enorm. Zat men in 1960 nog aan de aardappelen-groente-vlees met griesmeelpap toe, twintig jaar later was Nederland al de richting ingeslagen van de huidige onuitputtelijke keuze aan gerechten en ingrediënten uit de hele wereld.

Een van de eerste stromen met nieuwe ingrediënten, gerechten en smaken kwam uit Frankrijk. In kranten, tijdschriften en boeken schreven culinair journalisten als Wina Born en Lydia Winkel over het goede Franse leven vol lekker eten en drinken. Supermarkten introduceerden Franse producten bij een groter publiek, zoals camembert, brie en betaalbare wijn.

Geen traditie

Met succes: in 1980 dronk de Nederlander vier keer zo veel wijn als in 1965. Ook het buiten de deur eten veranderde: afgezien van de kantinelunch op werk en bezoek aan de broodjeswinkel was uit eten gaan geen Nederlandse traditie.

Er bestond een aantal betere restaurants, maar die werden slechts bezocht door een kleine groep mensen en buiten die elite was er weinig belangstelling voor; zo was er in 1957 in de pers geen aandacht voor de toekenning van de eerste Michelinsterren in Nederland.

Uit een enquête bleek in 1960 dat 85 procent van de bevolking zelden of nooit in een restaurant at. Het Chinees-Indische restaurant is het bekendste voorbeeld van de democratisering van het restaurant in Nederland, maar ook de bistro – eenvoudige, knusse, op Frankrijk geïnspireerde eetplekken – maakte een restaurantbezoek laagdrempeliger.

Eerste bistro van Nederland

Vakanties speelden een grote rol in het verbreden van de culinaire horizon. De naoorlogse economie nam een vlucht, waardoor mensen meer vrije tijd en meer geld tot hun beschikking kregen. In steeds groteren getale ging men in de eigen auto de grens over. Een van de favoriete vakantiebestemmingen was La Douce France, waar de toeristen andere smaken, gerechten en ingrediënten leerden kennen, zoals stokbrood, zachte kaas, knoflook en wijn.

Chez François in Utrecht, van Frans Fagel, was waarschijnlijk de eerste bistro in Nederland. Frans of François kwam uit een beroemd horecageslacht: vader Antoine en moeder Greetje waren in 1936 begonnen met een cafetaria in Apeldoorn, en van hun acht zonen werden er zeven actief in de horeca. De broers zouden samen bijna dertig restaurants runnen, allemaal met de Franse keuken als leidraad.

Geromantiseerd met visnetten

De bistro sprak een nieuw restaurantpubliek aan, door de losse sfeer en bescheiden prijzen. ‘Nederland leerde dankzij de bistro’s dat buitenshuis eten een leuke ontspanning en tijdpassering kan zijn. En o, wat voelden we ons heerlijk nostalgisch in een geromantiseerd Frankrijk,’ schreef Wina Born in haar memoires.

Geromantiseerd, want de Nederlandse bistro was behoorlijk anders dan het Franse origineel. Die waren vooral kaal en voorzien van tl-licht, maar Nederlandse bistro’s moesten gezellig zijn, met tafelkleedjes en kaarslicht.

Vaste kenmerken waren visnetten aan het plafond, houten borden, wijn en sherry die je zelf kon tappen, een open keuken en een schoolbord met het menu erop. Op dat menu stonden steevast dezelfde gerechten, van stokbrood met kruidenboter tot biefstuk en slakken in knoflookboter.

Onvermijdelijke slakken

Andere Fagels volgden het voorbeeld van hun broer en openden bistro’s in Amsterdam. De geur van knoflook kwam je tegemoet bij binnenkomst in Bistro Provençal op de Weteringschans 91. De plek was in handen van Martin, die bekendstond als het zakelijk wonder van de familie.

Op een menukaart uit 1978 staan de onvermijdelijke slakken, uiensoep en kaasplateau, naast Cocktail Antoine met sinaasappel, meloen en kip in een ‘zalige combinatie’, kippenlevertjespaté uit eigen keuken en gegrilleerde lendenbiefstuk met ‘een zalige knoflookboter verrijkt met verse groene kruiden’.

En er kwamen steeds meer bistro’s bij in de stad, zoals Bistr-o-Canal, Bistro Ter Haartje, Bistro Le Pied de Cochon en Bistro Woutertje Pieterse. Volgens Wina Born werd de Franse fantasiestijl in sommige bistro’s tot in het ridicule overdreven met strengen knoflook langs de wand.

Bistronomie maakt de cirkel rond

En zoals dat gaat, was de lol er na een tijd weer vanaf. Amsterdammers waren uitgekeken op de slakken en stortten zich op andere nieuwe buitenlandse restaurants in de stad. De Franse keuken kreeg de naam oubollig te zijn. Om in de 21ste eeuw weer met een klap terug te komen, in de vorm van populaire Franse bakkers, patissiers en restaurants en bistro’s als Café Caron, Arles, Bistro Neuf en Rijsel.

Een van de laatste trends in horecaland – die van ambachtelijk en eenvoudig eten, met orgaanvlees en groenten uit eigen tuin, geserveerd door onder andere Gebroeders Hartering, Goudfazant, Breda, Wilde Zwijnen en Kaagman & Kortekaas – wordt ook wel bistronomie genoemd. Is de cirkel weer rond.

Dit is een ingekorte bewerking van een artikel uit het decembernummer van Ons Amsterdam, dat in het teken staat van de culinaire stad: onsamsterdam.nl

Typische bistrogerechten op een afbeelding uit het boek Bistro koken van Hugh Jans (zie kader). Beeld Unieboek Bussum