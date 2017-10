Virtuele haaien in het Marnixbad dankzij waterdichte VR-bril

Tien minuten geleden dronk je nog een kopje koffie met uitzicht op de Singelgracht en nu dit.



Het zwemmen is echt, de haaien zijn virtueel. Nep, zou je kunnen zeggen. Niet echt. In elk geval niet echt in het Marnixbad. De beelden zijn opgenomen in Zuid-Afrikaanse wateren, maar zodra je de speciale onderwaterbril opzet, lijkt het alsof de dieren om je heen zwemmen.



Realiteitsgehalte

Dat je een duikpak aanhebt en een zware zuurstoffles op de rug, versterkt het realiteitsgehalte van de ervaring.



Een wereldprimeur was het gisteren, zegt Vodafone, dat het evenement organiseerde. Met een waterdichte VR-bril via een 360 graden videostream even tussen de haaien zwemmen. Wifi onderwater is best een dingetje, maar met behulp van een geleider lukte het gisteren heel behoorlijk.