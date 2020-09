Virtuele Damloop bijna net zo leuk als echte

Marloes Meerburg-Versteegen (33 jaar)

Beeld Privéfoto

“Samen met mijn buurvrouw ben ik vanuit de Bongerd naar station Zaandam gewandeld, allebei met onze baby’s in de kinderwagen. We zijn zoveel mogelijk over de route van de echte Dam tot Damloop gegaan, alleen een paar stukken langs grote wegen hebben we vermeden. Ik vond het leuk om te doen, maar we deden het vooral omdat we geld inzamelen voor het goede doel van mijn buren: EqualChance.net. Dat is een stichting die zich hard maakt voor kinderen, jongeren en vrouwen in Cambodja, zodat ze goed onderwijs kunnen krijgen. Met het aflasten van de Damloop, dreigde die stichting ook zonder inkomsten te komen, dus we hebben deze ‘home edition’ ingezet. Mijn baby en ik hebben in een paar dagen tijd 750 euro opgehaald, dus daar zijn we heel erg blij mee. Of het leuker was dan de echte? Dat weet ik niet, die heb ik zelf nog niet gelopen: ik hou niet zo van mensenmassa’s.”

Nicole Hasselman (49)

Beeld .

“Ik heb de echte Dam tot Damloop nog nooit gelopen, maar deze virtuele versie smaakt voor mij zeker naar meer. Het lijkt me fantastisch om de vijf Engelse mijl te lopen als nachtloop. Heel jammer dat dat niet door kon gaan, maar natuurlijk wel begrijpelijk. Ik heb het als heel bijzonder ervaren: overal in Nederland, en zelfs buiten de grenzen, lopen mensen hun eigen Damloop. Ik had ook een shirt aan van de Dam tot Damloop, allemaal net echt. Gek genoeg geeft dat toch een gevoel van verbondenheid. Als de echte volgend jaar hopelijk weer kan doorgaan, denk ik dat ik ‘m wel wil lopen. Ik liep zaterdag de vijf Engelse mijl, gewoon vanuit mijn huis in Badhoevedorp. We hadden een route uitgezet en die heb ik helemaal gelopen. Mijn vrouw is meegefietst voor de support. En zondag heeft zij de tien Engelse mijl gelopen en ben ik met haar meegefietst. Heel leuk om te doen.”

Yvette van Aurich (35)

Beeld Privéfoto

“Normaal loop je van Amsterdam naar Zaandam, maar dit jaar heb ik zowaar wel drie dammen aangedaan. Ik begon vanmorgen in Volendam, toen ik met de hond naar mijn ouders in Edam ben gewandeld als warming-up. Vanaf daar via Monnickendam weer terug naar Volendam. Van tevoren via de app behoorlijk nauwkeurig een route uitgestippeld die uitkwam op 16,3 kilometer, 200 meter verder dan de Dan tot Damloop. Het was fijn, maar ik heb het wel gemist, de vrijwilligers, de muzikanten, de dj’s in Zaandam. Daar gaat eigenlijk niets boven, ik kijk daar erg naar uit. Tijdens het lopen probeerde ik mezelf de hele tijd te verplaatsen naar het oorspronkelijke parcours zoals ik dat sinds 2012 bijna elk jaar heb gelopen. Na elf kilometer heb je dan altijd dat zware stuk voordat je in Zaandam de dijk opgaat. Daar had ik het ook dit jaar weer best zwaar. Voordeel? Ik kon om 10.00 uur starten, mijn ideale tijd om te lopen. Dat lukt je niet met de echte Damloop.”

Nina Gerritsen (39)

. Beeld Privéfoto

“Ik heb met een vriendin met wie ik altijd hardop de virtuele Dam tot Damloop gedaan in en rond onze woonplaats Nijverdal. De twee keer eerder dat wij de echte deden, waren er geen fans voor ons, maar deze keer stonden ons overal mensen aan te moedigen. Ik had een oproepje gedaan op Facebook en er waren allerlei familieleden die ons kwamen toejuichen, heel leuk was dat. Op 16,1 kilometer, na tien Engelse mijl dus, stonden daar ineens mijn man en de kinderen die een confettikanon hadden gekocht bij de Action. Dat was een heel leuke verassing, het voelde allemaal echt heel bijzonder zo. We hadden ons ook echt voorbereid alsof we de Damloop gingen doen, vorige week zelfs een keertje 17 kilometer. Maar ik miste de typische sfeer in Zaandam wel hoor, als je door de mensen langs de kant naar de finish wordt geschreeuwd. Hopelijk volgend jaar weer.”