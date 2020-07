Viroloog: ‘Grijp in op drukke Wallen en bij overvolle cafés’

In het centrum van Amsterdam is het druk als vanouds, alsof de coronapandemie vergeten is. Beeld Dingena Mol

Wegens grote drukte werd afgelopen weekend op de Wallen eenrichtingsverkeer ingevoerd. De bezoekers moesten met z’n allen in dezelfde richting langs de ramen en sekstheaters lopen. Het is een effectieve maatregel om het aantal besmettingen tegen te gaan, zegt viroloog Janke Schinkel (53) van Amsterdam UMC.

“Zo bots je tenminste niet tegen elkaar op en blaas je geen druppeltjes in elkaars gezicht, waardoor de kans op overdracht van het virus minder is. Maar dan moet je natuurlijk ook de anderhalve meter in acht nemen, niet stilstaan in de smalle stegen en niet tegen elkaar aan lopen. In volgepakte stegen is het risico veel groter dat je in contact komt met het virus via niezen, hoesten of schreeuwen.”

Uit de nieuwste RIVM-rapportage bleek dinsdag dat het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland weer gestaag oploopt. De besmettingen vinden vooral thuis plaats, maar de laatste weken ook op feestjes, op het werk en in het café, aldus het RIVM.

Thema’s

Sinds het begin van de corona-uitbraak volgen verschillende actuele thema’s elkaar snel op, aldus Schinkel. “Lang ging het over testen, het ontstaan van immuniteit en de overdracht van het virus. Nu is het thema de houdbaarheid en handhaving van de richtlijnen.”

Schinkel noemt het gehoor geven aan die richtlijnen ‘cruciaal’ om Covid-19 tegen te gaan. “Een deel van de mensen wil zich echter niet meer aan de afstandsmaatregel houden en het leven weer oppakken. Dan kun je als viroloog roepen wat je wilt, maar die oproep is dan aan dovemans oren gericht. Als de bevolking zich niet aan de maatregelen houdt, dan roept de maatschappij het over zichzelf af. Een toename van besmettingen is dan onafwendbaar. De stad moet daarom nu echt iets doen. Die is nu aan zet.”

De viroloog, die zelf in de buurt van de Wallen heeft gewoond, vindt dat Amsterdam grote aantallen bezoekers daar moet weren. Het instellen van eenrichtingsverkeer alleen is niet voldoende. Afgelopen zaterdag was het zo druk dat een aantal zijstraten zelfs moest worden afgesloten. “Mensen moeten gemaand worden om op de Wallen door te blijven lopen. Stilstaan is funest. Omdat dat in een zijstraat als de Oudekennissteeg moeilijk is, moet de stad toeristen gaan weren als het te druk wordt op de Wallen en daarnaast één ingang en één uitgang voor het gebied maken. Want het is reëel dat de Wallen een transmissiehaard wordt, zonder dat er goed zicht op is.”

Transmissiehaarden

Niet alleen de Wallen, ook drukke uitgaansgelegenheden als het Leidseplein en Rembrandtplein zijn mogelijke besmettingshaarden. “De restaurants houden zich over het algemeen goed aan de maatregelen en hebben hun tafels op anderhalve meter afstand gezet. Zij hebben het financieel nu heel zwaar, terwijl cafés ermee weg lijken te komen. Je ziet vaak dat men daar te dicht op elkaar zit. Er wordt soms ook harde muziek gedraaid, waardoor men in elkaars oor moet schreeuwen. Het is een kwestie van tijd dat het weer misgaat, zoals uitbraken via uitgaansgelegenheden elders in het land laten zien.”

De cafés moeten naar de mening van Schinkel dan ook veel strenger gecontroleerd worden. Amsterdam moet strenger handhaven en kroegen bij overtredingen sneller sluiten. “Dát is namelijk de plek waar weer nieuwe besmettingen ontstaan. Dus ik zou zeggen: minder gasten in de zaak. Als we nu niet ingrijpen, moeten we straks alles weer sluiten. Daar moet je niet aan denken. Dus doe dit voor de gezondheid en de economie van de stad. Want met een stijging kan het ineens heel snel gaan.”

Het instellen van eenrichtingsverkeer in een drukke Kalverstraat is in haar ogen weliswaar een goede maatregel, maar niet afdoende. “Winkelend publiek dat elkaar in de winkelstraat snel passeert, loopt geen gigantisch groot risico op besmetting. Als mensen vervolgens dicht bij elkaar staan in volle winkels of dichtbij de kassa is dat wel het geval. Want als de Kalverstraat vol is, zijn de winkels dat ook.”

Dat de stijging snel kan gaan, waarbij men de controle snel verliest, rekent Schinkel voor. “Als een persoon met corona in een café pakweg 23 andere bezoekers besmet, dan is het voor de GGD ondoenlijk om contactonderzoek te doen. Want stel dat elke besmette persoon vervolgens zelf met nog eens 20 tot 30 andere mensen in contact is geweest, dan moet je straks 500 tot 600 mensen opsporen. Dat is niet te doen. Bovendien loop je dan al achter de feiten aan. Voel je de urgentie van de RIVM-maatregelen, omdat het virus weer snel om zich heen grijpt, dan ben je eigenlijk al te laat.”