Viroloog: ‘Demonstratie kan mogelijk superspreading event zijn’

Beeld ANP

“Dit is wat je niet wil. Voor die conclusie hoef je inmiddels geen viroloog te zijn. We hebben het niet voor niets al maanden over de anderhalve meter samenleving.”

“In potentie kan dit een zogenaamd superspreading event zijn; een met SARS-CoV-2 besmet persoon kan op de Dam veel anderen hebben geïnfecteerd. Wat de kans daarop hopelijk verkleint, is dat de demonstratie plaatsvond in de buitenlucht. Verder begreep ik dat veel mensen mondmaskers droegen, misschien helpt dat ook een beetje om eventuele verspreiding tegen te gaan. Maar als er massaal is gezongen (wat inderdaad is gebeurd – red.), kan dat verspreiding weer in de hand werken,” zegt De Jong.



De datum van de demonstratie gaat gepaard met het afschalen van andere maatregelen. Zo is terrasbezoek vanaf 1 juni op anderhalve meter weer toegestaan en gaan op 2 juni de middelbare scholen deels open. Tegelijkertijd is het testbeleid vanaf 1 juni fors uitgebreid, in combinatie met bron- en contactonderzoek.



Opvlammen van het virus

“Iedereen met klachten die kunnen wijzen op Covid-19 kan laagdrempelig worden getest en door contactonderzoek kan verspreiding snel worden gedoofd, zodat het virus niet opnieuw kan opvlammen,” aldus De Jong. “Wat er op De Dam is gebeurd, is een extra risico voor het opvlammen van het virus.”

“De incubatietijd van ziekteverschijnselen is ongeveer 4-5 dagen. Het zal best moeilijk worden om via bron- en contactonderzoek te bekijken of de demonstratie invloed heeft gehad op de verspreiding. Het is onduidelijk waar al die mensen op de Dam vandaan komen, ik denk niet dat het alleen Amsterdammers waren. Mogelijk zien we het terug in besmettingen over heel Nederland.”

“De reden van de demonstratie is begrijpelijk, daar sta ik achter, maar de organisatie is misschien wat naïef geweest. Ik las dat rekening werd gehouden met zo’n 300 mensen, maar het is natuurlijk onvoorspelbaar hoeveel mensen op zo’n demonstratie afkomen, met zulk mooi weer. Het was verkieslijker geweest de demonstratievergunning af te geven onder de conditie van een beperkt aantal mensen op de Dam, al ga ik niet over de openbare orde en weet dus niet hoe dit te organiseren. Ik kan me echter voorstellen dat de Amsterdamse GGD dit ook graag anders had gezien.”