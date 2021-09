Virologen: Amsterdam moet coronapas in de horeca wel actief handhaven

Viroloog Menno de Jong van het OMT: 'Met de coronapas kunnen we ons in elk geval een stuk vrijer bewegen in afwachting van het einde van de epidemie.' Beeld Marc Driessen

De boodschap van Halsema richting horecaondernemers is erg vrijblijvend, vindt Amsterdam UMC-viroloog en OMT-lid Menno de Jong. Hij snapt dat de personele inzet van politie en boa’s voor handhaving beperkt is, maar uit de woorden van de burgemeester spreekt volgens hem erg weinig ambitie om het virus verder te beteugelen. Ook doet De Jong een beroep op de horecaondernemers zelf om controle op de coronapas serieus te nemen.

Verkeerde kant op

“Zaterdag nemen we na anderhalf jaar afscheid van de 1,5 metermaatregel,” aldus De Jong. “Dat is geweldig, maar kan momenteel alleen verantwoord met goede handhaving van de coronapas, zo heeft de discopiek in juli geleerd. We moeten voorkomen dat komende maanden opnieuw nieuwe maatregelen nodig zijn om de toestroom van coronapatiënten naar de ziekenhuizen te beperken. Zorgvuldig gebruik van de coronapas in de horeca helpt daarbij en is dus in het belang van iedereen.”

Ook de OMT-leden Diederik Gommers (Erasmus MC) en viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC) vinden dat versoepelingen gepaard moeten gaan met een goed gebruik van de coronapas, zo stellen ze in de podcast Virusfeiten van de EO. De toegang tot bijvoorbeeld het café is alleen gegarandeerd met een bewijs van vaccinatie, een recent doorgemaakte infectie of een recente negatieve coronatest. Koopmans zei dat het de verkeerde kant op kan gaan met de coronabesmettingen en ziekenhuispatiënten als de coronapas niet wordt gecontroleerd.

In Rotterdam wordt niet alleen worden gehandhaafd bij excessen, zo meldt de voorlichter van burgemeester Ahmed Aboutaleb. “We kunnen vanwege beperkte mogelijkheden uiteraard niet alles controleren, maar buiten het handhaven bij excessen houden we steekproefsgewijs controles in de horeca. Ook wijzen we de horeca op het belang van eigen handhaving.”

Stevig doorpakken

Die steekproefsgewijze controles maken deel uit van de afspraken die namens alle Nederlandse veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad zijn gemaakt, zo staat in een openbare brief van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van 16 september. Daarin staat ook dat er ‘stevig bestuurlijk wordt doorgepakt’ als ondernemers ‘willens en wetens’ niet controleren op de coronapas.

Dat is een ander geluid dan Halsema ventileerde, al herhaalt een woordvoerder van Halsema dat Amsterdam handhaaft conform de afspraken in het Veiligheidsberaad. “We handhaven deze coronamaatregel niet anders dan eerdere coronamaatregelen, maar je kunt de pandemie niet oplossen door handhaven en controleren. Het komt aan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers.”

Sneller inzicht

De Jong stelt niet dat nalatige handhaving op de coronapas vanzelfsprekend leidt tot grote toenames van infecties en nieuwe maatregelen. “Wel is de kans daarop natuurlijk stukken groter zonder goed gebruik van de coronapas. Als de hele samenleving dit serieus zou nemen, hoeven we ons minder zorgen te maken over handhaving van bovenaf.”

Tevens benadrukt De Jong dat ook hij de maatschappelijke invloed van het coronavirus beu is. “Maar met de coronapas kunnen we ons in elk geval een stuk vrijer bewegen in afwachting van het einde van de epidemie. En dat laatste komt sneller inzicht naarmate meer mensen zich ­laten vaccineren.”

Waar De Jong op persoonlijke titel spreekt van ‘een verkeerd signaal’ van Halsema, wil Amsterdam UMC er geen uitspraak over doen. Ook het OLVG wil zich niet in de discussie mengen. Beide ziekenhuizen werken samen met de Amsterdamse GGD – die direct onder Halsema valt.

Zo assisteren artsen van het OLVG bij vaccinatievoorlichting en doet Amsterdam UMC samen met GGD onderzoek naar het coronavirus. De GGD wenst evenmin op de uitspraken van Halsema te reageren, aldus een voorlichter.