Villa Arena: vernoem Boulevard niet óók naar Cruijff

‘De Arena Boulevard is een begrip in Amsterdam en de wijde omgeving.’ Beeld Floris Lok

Volgens het management van de meubelboulevard doet de nieuwe naam geen recht aan de economische bedrijvigheid in het gebied.

“De recente naamswijziging van het stadion is een mooi eerbetoon,” zegt directeur Bep van der Molen namens Villa Arena. “Met alle waardering voor Johan Cruijff, zet deze naamswijziging te veel nadruk op slechts één onderdeel van het gebied: Ajax en voetbal.”

Nieuwe folders

Er zijn ook praktische en financiële bezwaren, aldus Van der Molen. “Veel bedrijven verwijzen in hun naam naar de Arena Boulevard. Er is de afgelopen jaren veel geld en moeite gestoken in het vergroten van de naamsbekendheid. De Arena Boulevard is inmiddels een begrip in de wijde omgeving van Amsterdam.”

De eigenaren vrezen ook voor de kosten die de naamswijziging met zich meebrengt, zoals het bestellen van nieuw briefpapier, folders en andere uitingen met de adresgegevens. In het Arena-gebied zijn circa honderd bedrijven gevestigd, waarvan zestig in Villa Arena.

Niet alle ondernemers zijn tegen het voorstel. Een woordvoerder van Perry Sport geeft aan enthousiast te zijn over de naamswijziging. “We zijn trots dat we op deze plek zitten. Formeel heet ons filiaal ook Perry Sport Arena, maar ik verwacht niet dat een nieuwe naam wat dat betreft voor verwarring zorgt.”

Rammelende procedure

De eigenaren en ondernemers van Villa Arena zijn eerder dit jaar op de hoogte gebracht van het voornemen van het stadsbestuur om de Arena Boulevard te vernoemen naar Cruijff. Dit zou in navolging zijn van het voetbalstadion dat vorig jaar al de naam veranderde in de Johan Cruijff Arena.

Een poging om het Stadionplein in Zuid te vernoemen naar de legendarische sportman, strandde vorig jaar op verzet van omwonenden en een rammelende procedure. Een negatief advies van de straatnamencommissie bleek weggemoffeld in het verzoek om goedkeuring dat het dagelijks bestuur in Zuid kreeg voorgelegd.

Goedkeuring

Het dagelijks bestuur in Zuidoost heeft inmiddels ingestemd met het voorstel. Het stadsdeel doet nog aanvullend onderzoek naar het draagvlak voor de naamswijziging en de bijkomende kosten. De straatnamencommissie moet nog advies geven en ook de familie Cruijff zal opnieuw om goedkeuring worden gevraagd.

Pas als dat allemaal achter de rug is, zal er een formeel voorstel naar de gemeenteraad worden gestuurd. Dat kan nog wel enkele maanden duren, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Voorop staat dat de hele procedure zorgvuldig wordt doorlopen. Daar nemen we de tijd voor.”