Vijftig ongedocumenteerden worden opgevangen in Noord

Dublinclaimanten

Het gaat om een groep van zo'n vijftig asielszoekers. Hiervan is het grootste gedeelte een Dublinclaimant. Dat zijn asielzoekers die zich in een ander Europees land hebben geregistreerd maar de procedure niet hebben afgemaakt. Na achttien maanden vervalt de verantwoordelijkheid van het eerste asielland en mogen asielzoekers in een tweede land opnieuw een aanvraag doen. Zij willen dit in Nederland doen.



In de nieuwe opvang die Amsterdam regelt, is plek voor 140 Dublinclaimanten. Eerder maakte Het Parool bekend dat er meer ongedocumenteerde asielzoekers dan het aantal beschikbare bedden. De groep die DeKerk opvangt staat op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor zo'n bed.