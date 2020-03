Vijftienjarige maaltijdbezorger beroofd op Onderuit in Amstelveen

Beeld ANP

Er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie kan in verband met het nog lopende onderzoek niet bevestigen of er iets is buitgemaakt.

Volgens de politie zijn de verdachten tussen de zestien en twintig jaar oud, en ongeveer 1 meter 70 lang. Een van hen had een baard en droeg een groen-bruine camouflagejas en een donkere broek. De tweede verdachte droeg een blauwe spijkerbroek en grijze jas.

De politie vraagt getuigen zich te melden.