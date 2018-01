Vijftien woningen ontruimd door brand Sloterkade

De brandweer had grote moeite met het lokaliseren van de brand, en het blussen daarna. De buizen van de afzuiginstalltie werden snel erg heet, waardoor het vuur onder de vloeren van omliggende woningen kon komen. Omdat die vloeren instabiel kunnen worden door de hitte moest de brandweer het vuur zien te doven via een hoogwerker.



Ergens anders overnachten

Rond 22.45 uur was de brand onder controle en kon de brandweer starten met nablussen en het controleren van de woningen. Toen zijn ook nog twee katten uit een woning bevrijd.



Elf omwonenden zijn door de gemeente ondergebracht in een nabijgelegen hotel. Tien anderen vonden zelf onderdak voor de nacht. Over de precieze schade aan hun woningen en café Oslo was donderdagochtend nog niet veel bekend. Een aantal woningen is voorlopig in ieder geval niet bewoonbaar.