Vijftien woningen en winkel beschadigd bij grote brand in Zuid

De brandweer voert werkzaamheden uit na het blussen van de brand in de woning aan de Trompenburgstraat. Beeld Dingena Mol

De grote brand heeft schade aangebracht aan vijftien woningen en een winkel. De bewoners krijgen elders onderdak, meldt de brandweer. De oorzaak is nog niet bekend, maar er was geen sprake van brandstichting.

Gesloopt

Het duurde zo’n drie uur voordat de brand, die tegen 15.00 uur uitbrak, was geblust. Vanwege de hooggelegen brandhaard was het lastig om de vlammen te bereiken. “Het was een grote klus,” aldus een woordvoerder van de brandweer. Meerdere brandweerwagens rukten uit om de brand te blussen.

Rond 17.30 uur klonk het sein ‘brand meester’, en schaalde de brandweer af. Vervolgens verrichtten enkele eenheden de laatste werkzaamheden: er is nog de hele avond nageblust en gesloopt.

Woningen ontruimd

Zestien woningen moesten worden ontruimd. Een aantal mensen werd geëvacueerd en in een nabijgelegen buurthuis opgevangen. Ze kunnen voorlopig nog niet terug naar hun woning, meldde de brandweer zaterdagavond. Stichting Salvage helpt ze bij het vinden van tijdelijk onderdak.

Buurtbewoners keken toe hoe de brandweer bezig was de brand te blussen. Volgens een van hen zouden er in de zolderwoning waar de brand is uitgebroken studenten wonen.

De brand aan de #Trompenburgstraat is inmiddels brand meester. De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met sloop- en nabluswerkzaamheden. Later vanavond zal beoordeeld worden of de bewoners weer terug kunnen naar hun woning. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 17 december 2022

De brandweer heeft inmiddels op de #Trompenburgstraat opgeschaald maar zeer grote brand. De brand zit in het dak en is daarom moeilijk te bereiken. Het pand wordt ontruimd en er word hard gewerkt aan de bestrijding van de brand. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 17 december 2022

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Trompenburgstraat #Amsterdam-Zuid. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Meer informatie volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 17 december 2022

Beeld Het Parool