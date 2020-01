Vijftien maanden cel voor man die met pistool op Sloterdijk liep

Beeld ANP

De man werd die dag staande gehouden omdat hij achter een andere reiziger door de toegangspoortjes liep zonder uit te checken. Nadat hij zich legitimeerde kwam naar voren dat hij in diverse politiesystemen voorkwam en als vuurwapengevaarlijk stond geregistreerd.

Toen hij hierop dreigde te worden gefouilleerd, nam de man de benen. Even later kon hij alsnog aangehouden worden en werd in zijn schoudertas een doorgeladen revolver gevonden.

De man verklaarde hierop dat hij het wapen van een jongen had gekregen en het ‘s avonds terug zou geven. Eerder werd hij al veroordeeld voor diverse geweldsmisdrijven, waaronder straatroven. Ook werd bij een huiszoeking een lege kogelhuls aangetroffen op de kamer van de man.