Vijftien jaar dood, maar niet vergeten: ‘Ik mis André echt’

Vijftien jaar na zijn overlijden is André Hazes onverminderd populair. Maandag, op zijn sterfdag komen fans van heinde en verre naar het standbeeld in de Pijp om de volkszanger te herdenken. ‘Er is maar een Hazes en dat is hij.’

Het is een komen en gaan van fans, maandagmiddag aan de rand van de Albert Cuypmarkt. Het beeld van Hazes, zingend op een barkruk, wordt om de paar minuten gefotografeerd. Fans leggen bloemen neer, of zingen er een van zijn nummers. Sommigen van hen zijn gekleed in T-shirts met daarop zijn teksten of gezicht. Een man legt zijn hand op de knie van de zanger en sluit zijn ogen.

Ria Bruisschaart (67) en haar man zijn uit IJmuiden gekomen om Hazes te eren. “Andere zangers kunnen nog zoveel nummers van hem zingen, ze kunnen hem nog zo goed nadoen, maar er is maar een Hazes en dat is hij,” zegt Bruisschaart, nadat ze het beeld omringd door bloemen een innige knuffel heeft gegeven.

Hoe kan het dat Hazes na vijftien jaar nog steeds mensen weet te ontroeren? Volgens Bruisschaart, die al zijn cd’s heeft, schreef Hazes zijn nummers vanuit zijn persoonlijke verdriet en gevoelens. “Dat maakt die teksten zo bijzonder.”

Familie-idool

Ook voor de 19-jarige Yoshi Sabajo, die toevallig voorbij loopt, blijft Hazes een Amsterdams icoon. “Hij zingt over liefde, over tragedie, over alles. Bij ons thuis is hij een familie-idool. De videoclip van Volare vind ik meesterlijk. Hoe hij tussen de duiven in Venetië staat: zo geweldig en toch zo ongemakkelijk. Ik mis hem echt.”

Palmyre Speecke (76) en Romaen Huigen (76) zijn speciaal voor deze dag vanuit België naar Amsterdam gekomen. Speecke: “Ik heb dit beeld van Hazes zelfs in het klein thuis. Zij gelooft in mij is ons favoriete nummer, we draaien dat altijd.” Speecke en Huigen zijn nog altijd niet uitgekeken op Hazes en zijn muziek. “Je hoort altijd weer een nieuw nummer van hem dat je raakt,” zegt Speecke vertederd.

Beeld Lin Woldendorp