Vijftien dagen geen treinen naar Amsterdam Zuid, minder rond Schiphol

Beeld ANP

Reizigers die naar een van de twee stations moeten, kunnen reizen kunnen via Amsterdam Centraal. Daar kunnen ze overstappen op de metro naar Amsterdam Zuid of de trein nemen naar de luchthaven. Op de metrolijnen 50, 51 en 52 in Amsterdam kan met een NS-treinkaartje gereisd worden.

Tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht Centraal zal de NS doordeweeks extra treinen inzetten. De rechtstreekse treinen tussen Rotterdam Centraal en het vliegveld blijven gewoon rijden.

Het internationale treinverkeer rijdt ook een andere route in de periode in november. Zo rijdt de trein van en naar Brussel niet verder dan Rotterdam Centraal. De Thalys, Eurostar en de trein van en naar Berlijn rijden met gewijzigde vertrek- en aankomsttijden van en naar Amsterdam Centraal.

Reizigers moeten niet alleen rekening houden met spoorwijzigingen en omreizen, maar ook met extra drukte in de treinen en op stations. De NS adviseert reizigers om voor vertrek de reisplanner in de gaten te houden en rekening te houden met een extra reistijd tot 45 minuten.