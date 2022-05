Vijf vosjes met moeder gespot in Noord: ‘Ze zijn zo grappig om te zien’

“Ik houd ze echt heel graag in de gaten, dus ik moet zeggen dat ze me wel een beetje van mijn werk houden,” lacht Van Essel. Vanuit haar atelier aan de Zamenhofstraat, gevestigd op een derde verdieping, heeft ze goed zicht op de vosjes. Een tijdje terug zag ze de dieren voor het eerst. “In het begin bleven ze denk ik in hun hol onder de scheepshelling, maar op een gegeven moment kwamen ze naar buiten.” Sindsdien ziet Van Essel de jonge dieren elke dag eten en spelen, telkens tussen vijf en zes uur in de middag.

Deze week zag ze de moeder door de spijlen van het hek naar buiten glippen, op jacht naar voedsel. “Dan gaat ze naar het IJ en nu kwam ze terug met een enorme vis in haar bek. Een soort snoek was het, echt een reuzenbeest.” Dat was smullen voor de vosjes. “Die kleintjes kwamen meteen aangerend. Eentje, echt een macho, eet altijd als eerst en jaagt de anderen weg. Pas als ie is uitgegeten, mogen de anderen.”

Goed verstopt

Omdat ze het zo mooi vond, besloot Van Essel een camera met statief te installeren om de vosjes goed vast te kunnen leggen. Het resultaat mag er zijn. “Ik vind het echt prachtig. Ze zijn ook gewoon zo grappig om te zien.”

Op meer toeschouwers hoeft de vossenfamilie overigens niet te rekenen. Hoewel ze op een industrieterrein verblijven, zitten ze veilig en goed verstopt. Een hek om het terrein voorkomt eventuele druktemakers. “Het is fijn dat ze lekker met rust worden gelaten.”

Kunstenaar Sigrid van Essel besloot de vossenfamilie vast te leggen: ‘Ze zijn ook gewoon zo grappig om te zien.’ Beeld Sigrid van Essel