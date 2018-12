Vijf tips over de medeverdachte bedreiging Wilders

De medeverdachte werd samen met de 26-jarige Pakistaanse man, die in augustus werd aangehouden, gefilmd op station Sloterdijk. Rond 16.50 uur ontmoette de verdachte, die een camouflagejas aan had, de andere man op het station. Dat was een dag voor de aanhouding van de verdachte.



De twee reisden mogelijk samen van Amsterdam naar Den Haag. De medeverdachte is ook te zien op beelden van de Grote Marktstraat in Den Haag. De politie weet niet of de man afkomstig is uit Nederland, of net als de hoofdverdachte de Pakistaanse nationaliteit heeft.



De Pakistaanse verdachte kwam bij de politie in het vizier na een post op Facebook. Daarin bedreigde hij Geert Wilders met de dood. Ook dreigde hij met het plegen van een aanslag op de Tweede Kamer. De Pakistaan, die vlak ervoor vanuit Frankrijk naar Nederland was gereisd, kon dankzij een tip op tijd worden aangehouden.