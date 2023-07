Vijf schaaktafels op Max Euweplein: ‘Schaken is bijzaak, het draait om de ontmoeting.’

Jesus Medina Molina, initiator van de schaaktafels op het Max Euweplein. Beeld Marc Driessen

De teller staat nu op 160. In de afgelopen weken konden op de landkaart nieuwe vlaggetjes worden geplaatst bij Monster, Zoetermeer, Volendam en Bilthoven. “Het verspreidt zich als een olievlek,” zegt een tevreden Jesús Medina Molina. In zijn vrije tijd is de 53-jarige salesmanager uit Utrecht een onvermoeibare en onbezoldigde gangmaker achter de opmars van de schaaktafel in de publieke ruimte. Wat in 2017 begon met drie tafels in het Máximapark in Vleuten, heeft inmiddels navolging gekregen in het hele land, en zelfs ver over de landsgrenzen.

En nu dus ook op het Max Euweplein in Amsterdam, waar de gemeente deze week vijf schaaktafels heeft geplaatst. De tafels komen in de plaats van het grote schaakspel dat in de ogen van het stadsbestuur voor te veel onrust zorgde op het toch al drukke plein. Het grote schaakspel verhuist nu voor een jaar naar het Museumplein, tot ongenoegen van de schakers en, eerlijk gezegd, ook van Medina Molina. “Ik heb de petitie ondertekend voor het behoud van het grote schaakspel. Ik sta hier dus met gemengde gevoelens.”

Want er is ook tevredenheid over het feit dat de schaaktafel nu ook een plek heeft gevonden op het Euweplein, een schaakplein pur sang. “Max Euwe is de enige Nederlandse wereldkampioen,” zegt Medina Molina, zelf oud-bestuurder van het op het plein gevestigde Max Euwe Centrum. “In Spanje zou zijn naam in de schoolboekjes staan. Hier in eigen land is Euwe relatief onbekend, maar natuurlijk moet een naar hem vernoemd plein in het teken staan van de schaaksport. Hopelijk kunnen de tafels daar nog iets aan bijdragen.”

Ontmoeting en verbinding

Met het Euweplein in de knip telt Amsterdam nu een tiental plekken met een of meer schaaktafels. Er kan onder meer worden geschaakt in het Erasmuspark en het Gijsbrecht van Aemstelpark, maar ook op het Haarlemmerplein, het Krugerplein en de Schinkelkade. Gevraagd naar zijn favoriete plek in het land noemt Medina Molina toch het Máximapark in Utrecht, waar inmiddels zeven tafels staan, en een extra lange parkbank. “Daar strijken veel ouderen neer die zelf niet schaken, maar het leuk vinden om een beetje mee te kijken. Het is echt een ontmoetingsplek geworden.”

Om dat laatste is het allemaal begonnen bij Urban Chess, zoals Medina Molina zijn project heeft gedoopt. “Ik zeg weleens met een knipoog: de schaaktafel is bijzaak. Het draait om ontmoeting en verbinding. In het Máximapark wordt elke zondag om 11 uur geschaakt. Daar komen tientallen mensen op af. De een neemt een thermoskan koffie mee, de ander een pak koekjes. Als alle tafels bezet zijn, worden er een campingtafeltje en een schaakspel van huis meegenomen. Dat sociale aspect, dat was precies wat mij voor ogen stond.”

Aan de basis van Urban Chess staat eigenlijk Alissa, de dochter van Medina Molina. “Zij had moeite met rekenen op school,” vertelt de vader. “Ik had wel eens gelezen dat schaken daarbij kan helpen. We zijn het samen gaan leren. Ik merkte hoe prettig ik het vond om samen met haar te spelen. Het zorgde ook voor een ander contact tussen ons. Zo ontstond het idee om de gemeente te vragen om een schaaktafel bij ons in het park neer te zetten. Zodat iedereen die daar behoefte aan had, een plek zou hebben om te schaken.”

Lokale kartrekkers

Medina Molina zette zijn verzoek kracht bij met een petitie die door duizenden enthousiastelingen werd ondertekend. Onder hen ook grootheden als Anish Giri en de zusjes Polgar. Na de plaatsing van de tafels in het Máximapark in 2017 pakte de initiatiefnemer meteen door met het schrijven van brieven aan honderd burgemeesters in het land. Dat leidde tot enthousiaste reacties, onder meer van burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog die onder meer schaaktafels liet plaatsen op de boot uit Lauwersoog. Nu draagt het eiland zelfs de bijnaam Isle of Chess.

In zijn gesprekken met bestuurders hamert Medina Molina op een zorgvuldige aanpak. “Een schaaktafel op zich is natuurlijk niets. Het gaat erom wat eromheen gebeurt. Je hebt een paar lokale kartrekkers nodig die zich ontfermen over de tafel. Het is belangrijk om op een vast moment in de week te schaken en daar bekendheid aan te geven, zodat er iets kan groeien. In Utrecht worden nu geregeld workshops gehouden voor kinderen, of masterclasses georganiseerd waarbij verschillende openingen worden toegelicht en geoefend.”

Ontsnappen aan de werkelijkheid

En nogmaals, het schaken is een middel en geen doel. Het gaat om de ontmoeting. “Er is geen gemeente die het promoten van de schaaksport in de begroting heeft staan,” zegt Medina Molina lachend. “Het verbinden en activeren van mensen is wel een speerpunt. Daar kunnen schaaktafels een positieve bijdrage aan leveren. In het ideale geval ontstaat er rond een tafel een netwerk met niet alleen spelers, maar ook met maatschappelijk werkers, huisartsen, fysiotherapeuten die mensen aanmoedigen om een keer naar het park te wandelen om een kijkje te nemen.”

Medina Molina vertelt over een medisch specialist in Spanje die contact met hem opnam om te praten over een plan om een schaaktafel te laten plaatsen in de tuin van het ziekenhuis op Mallorca. “Als middel tegen de spanningen waarmee artsen en patiënten in hun dagelijks leven te kampen hebben. Een partijtje schaak is een ideale mogelijkheid om even aan de werkelijkheid te ontsnappen en de gedachten te verzetten. Je ontmoet elkaar, maakt een praatje, speelt een spel en kaart na afloop samen nog wat na. De tafel staat er nu en is een groot succes.”