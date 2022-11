Vijf personen aangehouden na vondst zelfgemaakte explosieven in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De politie deed de inval naar aanleiding van een tip die de Landelijke Eenheid van de politie had ontvangen. Na het aantreffen van de explosieven, werd de straat afgezet en kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse om de explosieven voorzichtig uit het huis te halen.

Naast de woning in Zuidoost werden ook een woning in Maarssen en schuren in Utrecht doorzocht. Daar trof de politie vuurwapens, munitie en een politie-uniform aan, evenals een grote hoeveelheid verparkt vuurwerk.

In totaal zitten nu nog drie mannen en een vrouw uit Amsterdam, Maarssen en Utrecht vast. Eén persoon is in vrijheid gesteld in afwachting van het onderzoek.