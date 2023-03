Vijf partijen presenteren ‘samenwerkingsagenda’ om Landsmeer uit bestuurlijke impasse te trekken

Beeld Birgit Bijl

De partijen benadrukken nog maar eens extra dat het geen coalitieakkoord is. Dat is ‘oude politiek’ en daar willen ze vanaf. ‘Er is bewust niet gekozen voor een allesomvattend akkoord waarin keuzes al op voorhand zijn vastgelegd,’ schrijven ze. De partijen die nu buiten de boot zijn gevallen, waaronder de grootste partij Lokaal Landsmeer, worden wel uitgenodigd om mee te praten over de plannen voor het dorp.

Ook hebben de vijf partijen overeenstemming bereikt over de kandidaat-wethouders die D66, VVD en GroenLinks gaan leveren. De komende twee weken zullen die gescreend worden en de verwachting is dat het nieuwe college nog voor het eind van de maand gepresenteerd kan worden.

Op dit moment telt het Landsmeerse college nog twee wethouders: Jacobien van Boeijen van GroenLinks en Eric Heinrich, die eigenlijk VVD’er is, maar in het vorige college als onafhankelijk lid opereerde. Of zij terugkeren in het nieuwe college, is nog niet bekend. D66 gaat sowieso een nieuwe wethouder presenteren. Of dat fractievoorzitter Mandy Elfferich is, die voor de verkiezingen namens de partij ook al wethouder was in het dorp, is eveneens onbekend.

Motie van wantrouwen

Half januari viel het vorige college, bestaand uit Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer, GroenLinks en CDA, nadat wethouder Marion Breij (Lokaal Landsmeer) moest opstappen na een motie van wantrouwen. Ze was daarvoor al in opspraak gekomen, omdat ze zich bemoeide met een advies voor woningbouw in een gebied waar ze zelf grond bezit.

Na de motie van wantrouwen, die door coalitiepartijen GroenLinks en CDA werd gesteund, viel ook de coalitie en begon het moddergooien in het dorp. Breij noemde na haar vertrek de werksfeer op het gemeentehuis ‘onveilig’. Volgens een rapport dat binnenkort openbaar wordt en destijds achter gesloten deuren werd besproken, speelde er vermoedelijk veel meer rondom de wethouder.

Samenwerking

Sindsdien leek Landsmeer stuurloos, al maakte de D66, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA half februari wel bekend samen te willen gaan werken ‘om te komen komen tot een bestuur dat opereert in het belang van de gemeente en haar inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen’.

Zaterdagmiddag hebben de partijen deze samenwerking officieel gemaakt. Op de onderwerpen bestuurlijke toekomst, bouwen en wonen, duurzaamheid en energietransitie, groen en milieu, onderwijshuisvesting, culturele- en sportverenigingen en accommodaties, sociaal domein, veiligheid, financiën, participatie en communicatie zullen ze snel actief beleid gaan maken en dat proberen uit te gaan voeren.

