Vijf partijen gaan in Landsmeer samenwerken om uit bestuurlijke chaos te komen

De vijf partijen in Landsmeer 'hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een bestuur, dat opereert in het belang van de gemeente en haar inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen'.

De coalitie die na de verkiezingen van bijna een jaar geleden werd gevormd – bestaand uit Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer, GroenLinks en CDA – viel een kleine maand geleden. Wethouder Marion Breij (Lokaal Landsmeer) moest toen vertrekken na een motie van wantrouwen. Ze noemde daarna de werksfeer ‘onveilig’, maar volgens een rapport dat destijds achter gesloten deuren werd besproken, speelde er vermoedelijk veel meer rondom de wethouder.

Zo kwam ze eerder in opspraak omdat ze zich bemoeide met een advies voor woningbouw in een gebied waar ze zelf grond bezit. Coalitiepartijen GroenLinks en CDA die de motie van wantrouwen steunden, stapten daarna ook uit de coalitie.

Onderlinge spanningen

De onderlinge spanningen tussen gemeenteraadsleden liepen rondom het vertrek van Breij zo hoog op dat de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, zich genoodzaakt voelde om naar Landsmeer te komen en een raadsvergadering bij te wonen. Afgelopen donderdag kwamen de raadsleden bij hem langs om zijn observaties te bespreken.

Nu maken VVD, CDA, GroenLinks en PvdA bekend onder leiding van D66 samen ‘de handen ineen te hebben geslagen om te komen tot een bestuur, dat opereert in het belang van de gemeente en haar inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen’. De partijen kiezen daarbij juist niet voor een dichtgetimmerd coalitieakkoord, schrijven ze. ‘Geen overleg achter gesloten deuren, maar een transparant politiek debat in de raad.’

“Wij noemen het zelf geen coalitie, dat woord willen we zo veel mogelijk vermijden,” zegt D66-fractievoorzitter Mandy Elfferich. “Coalitie vs. oppositie vinden we bij een oude bestuurscultuur horen. We willen een brede samenwerking, dus we noemen het meer een samenwerkingsverband.”

Grootste partij buitenspel

Wel is het de bedoeling dat de vijf partijen samen een nieuw college gaan vormen en dat D66 als grootste partij daarvan een nieuwe wethouder zal gaan leveren.

Axel Damme, fractievoorzitter van de grootste partij Lokaal Landsmeer, voelt zich buitenspel gezet door het samenwerkingsverband. “We hebben het er wel over gehad om aan te sluiten, dus ik verwacht ook dat dat alsnog gaat gebeuren en dat we de nodige inbreng mogen leveren.”

Hij vindt het ook niet transparant zoals het nu gegaan is en noemt het een ‘valse start’ van de samenwerkende partijen. Wel hoopt hij dat er de komende drie jaar nog het nodige gaat gebeuren. “We gaan nu terug naar de oude situatie van voor de laatste verkiezingen, terwijl de inwoners van Landsmeer juist verandering willen zien. Palen in de grond en bouwen voor startende Landsmeerders bijvoorbeeld.”

Rotte appels

Elfferich zegt te snappen dat Damme zich buitenspel gezet voelt, maar niet anders te kunnen. “We willen een stabiel bestuur vormen en vanuit zijn partij wordt nog altijd over rotte appels binnen de organisatie gesproken. Dat is geen goed uitgangspunt voor een bestuurder.”

De komende tijd gaan de vijf samenwerkende partijen verder hun plannen uitwerken en moet er meer duidelijk worden.

