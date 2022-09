Vijf minuten googelen en je gaat bijna zelf dromen van een flexwoning

Toen ik 13 jaar geleden van Zoetermeer naar Amsterdam verhuisde was er al woningnood. Dolblij was ik met mijn rode zeecontainer vlak bij de Spaklerweg. Een pijpenla van tweeënhalve meter breed en dertien meter lang. Klein, smal, maar... een eigen plek.

De containerwoning is passé, het politieke toverwoord van nu is ‘flexwoningen’. Landelijk wordt ingezet op 37.500 flexwoningen tot en met 2024. Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) wil in Amsterdam de komende jaren 2500 tot 3000 flexwoningen neerzetten, onder meer rond de Gaasperdammertunnel en Riekerpark.

Vijf minuten googelen en je gaat bijna zelf dromen van een eigen flexwoning. Houtbouw, zwarte kozijnen, hoog, veel licht. Je eigen tiny house. De woningen variëren in grootte, van 18 vierkante meter tot bijna 60 en zijn herplaatsbaar na tien jaar. Van Dantzig benadrukt overal het grote verschil met containerwoningen. Dit is echt iets mooiers.

Zijn enthousiasme is begrijpelijk. De woningnood is zo groot dat mensen snel een dak boven hun hoofd moeten hebben. Maar in de haast moet niet vergeten worden dat het succes van tijdelijke bouw – of het nu containers of flexwoningen zijn – vooral bepaald wordt door de leefkwaliteit. Kun je op tijdelijke plekken een veilige sociale buurt creëren?

Hoewel ik fijn woonde, tussen studenten, statushouders en jongeren met een zorgbehoefte, gold dat zeker niet voor iedereen in het containerdorp. Er was geluidsoverlast van schreeuwers naar gevangenen in de tegenovergelegen Bijlmerbajes en er werd veel ingebroken. Dieptepunt was een gewelddadige verkrachting in 2016 op de slecht verlichte route naar het metrostation.

In de haast van nu moeten de lessen van de containerwoningen meegenomen worden. Géén afgelegen, slecht toegankelijke plekken waar geen binding met de rest van de buurt is, goede begeleiding van kwetsbare doelgroepen en liever kleinschalig op meerdere plekken dan grote afgesloten blokken.

Daarnaast betekende tijdelijkheid in het verleden iets te vaak semi-permanent. Mijn container bleef veel langer staan dan gepland door vertraagde woningbouw. Zeker in de laatste jaren verloederde het complex.

Ik vond een andere kamer, maar veel mensen konden niet weg, omdat de doorstroming was gestokt. Iets wat zich dit jaar herhaalt, nu onlangs bleek dat veel jongeren met een dit jaar aflopend jongerencontract geen kant op kunnen.

Deze week zei wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) in De Zwijger nog ‘even te gaan overleggen’ met collega-wethouder Van Dantzig (Woningbouw) of flexwoningen meetellen in de bouwambities van jaarlijks 7500 woningen.

Het antwoord is makkelijk te geven. Flex is tijdelijk, geen vervanging van een echte woning en als je doorstroming wilt stimuleren móét het boven op de ambitie van 7500 woningen komen en zeker niet ter vervanging ervan.

Anders zitten de nieuwe dolgelukkige bewoners over tien jaar muurvast in hun flexwoning.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? t.wagemakers@parool.nl



