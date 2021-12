Vijf migranten aangetroffen in laadruimte vrachtwagen Weesp

Beeld Joris van Gennip

De verstekelingen werden ontdekt nadat de vrachtwagenchauffeur geklop in zijn cabine hoorde en argwaan kreeg, meldt de NOS. De chauffeur belde vervolgens de politie.

Het vijftal is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Ook de chauffeur is daar ondervraagd. Waar de migranten vandaan komen is nog niet bekend. De vrachtwagen komt uit Frankrijk en moest een lading lossen in Weesp.