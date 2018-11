Vijf jaar geëist voor terugschieten vanuit café De Pijp

Ik was doodsbang dat ze naar binnen zouden komen of dat elk moment weer kogels afgevuurd konden worden Verdachte Riff. W

Paniek

Drie van de acht kogels die de formeel onbekend gebleven schutters vanaf de straat hadden afgevuurd, raakten cafébezoekers. I.L. (1995) in zijn keel, A.S. (1980) in zijn zij, vlak onder de hartstreek, en Riff W. in zijn linkerhand.



Net zoals de andere bezoekers was W. door de schoten in paniek, herhaalde hij dinsdagmiddag in de rechtbank. "Er wordt op zo'n manier geschoten dat je denkt: misschien ga ik wel dood hier. De hele tent werd doorzeefd."



Evenals Omar E. was W. door de politie al gewaarschuwd dat criminele rivalen het op hem hadden voorzien. Op E. waren al moordaanslagen gepleegd. Dat W. gevaar liep omdat hij een horloge van zijn criminele buurtgenoot M. el J. had gestolen, zoals een anonieme bron tegenover de recherche beweerde, zegt W. naar eigen zeggen niets.



Doodsbang

Hij was bang door de schoten even na half één 's nachts, niet doordat hij in die periode concrete dreiging voelde. "Ik was doodsbang dat ze naar binnen zouden komen of dat elk moment weer kogels afgevuurd konden worden," zei W. "Als waarschuwing heb ik naar buiten geschoten met de bedoeling: kom beter niet naar binnen."



Over de 5000 euro in briefjes van honderd die hij bij zijn arrestatie bij zich droeg, zegt W. dat hij die legaal had. Hij had 4600 euro gekregen voor een verkochte motorscooter en zijn handel in lachgas, samen met een in de zaal aanwezige 'compagnon', was net op gang aan het komen. Op de beelden van bewakingscamera's is te zien dat de cafébezoekers vlak voor het schieten gretig lurkten aan lachgasballonnen.



Vrijspraak

Advocaat Michiel Balemans wil ontslag van rechtsvervolging voor het schieten door W. en vrijspraak voor het witwassen, zei hij in zijn pleidooi. "Als ik het Openbaar Ministerie goed begrijp, had W. de keuze tussen wachten tot opnieuw zou worden geschoten of vijf jaar zitten."