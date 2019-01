Vijf jaar cel voor seksuele uitbuiting

Dat niet alleen: hij heeft het geld ook witgewassen, wat tot een zwaarder oordeel van de rechter leidde.



De man en vrouw komen uit hetzelfde Roemeense dorp en kennen elkaar al van jongs af aan. Via een omzwerving in Spanje kwamen ze uit in Amsterdam, waar de man de vrouw een mooie toekomst voorhield. De rechter stelt dat de man misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat zij in hem had.



Afhankelijk

De vrouw werd in Amsterdam namelijk gedwongen tot prostitutie. Als ze niet wilde werken of in de ogen van de man te weinig geld verdiende, mishandelde hij haar. Omdat de vrouw erg afhankelijk was van de man, bleef ze bij hem terugkomen.



De seksuele uitbuiting, mishandeling en witwaspraktijken van de veroordeelde man vonden plaats tussen 2011 en 2016. De rechter oordeelt dat er in die periode stelselmatig inbreuk is gemaakt op de integriteit van de vrouw, waarbij de man alleen dacht aan geld verdienen.