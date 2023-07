Vijf jaar cel voor schietincidenten in Amsterdam en Almere

Op de Michiel de Ruijterkade bij Centraal Station Amsterdam schoot R.M. een vluchtende man in zijn romp, waarna de kogel in de voet van een passant kwam. Beeld Sabine Joosten/ANP

In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2022 werd R. M. op Michiel de Ruijterkade bij het Centraal Station van Amsterdam door enkele personen geschopt en geslagen. In reactie hierop trok hij een pistool wat hij op zijn belagers richtte. Die zetten het daarop op een lopen. In zijn vlucht werd één van de aanvallers door M. in zijn romp geschoten, waarna de kogel ook in de voet van een ander slachtoffer kwam.

Een week later gebruikte M. opnieuw zijn pistool, ditmaal in Almere. Enkele weken ervoor was hij betrokken geweest bij een opstootje, waarbij hij onder schot was gehouden door een man. Toen hij op 23 oktober één van de mannen tegenkwam en deze vroeg ‘Wil je zien dat ik op jou schiet?’ trok M. zijn pistool en schoot hij de man neer. Als gevolg daarvan gaat de man nu verlamd door het leven.

Geen noodweer

De rechtbank oordeelt dat in beide situaties sprake is van poging tot doodslag. M., van wie niet bekend is gemaakt hoe oud hij is en waar hij vandaan komt, heeft op de De Ruijterkade in paniek op zijn belagers geschoten en nam daarbij het risico dat zij of omstanders door zijn handelen zouden overlijden.

Het beroep op noodweer van de verdediging wijst de rechtbank af: zij erkent dat M. op Centraal Station werd aangevallen, maar de daders vluchtten weg nadat hij zijn pistool had getrokken, waarmee het directe gevaar voor hem was geweken. Dat M. desondanks op de vluchtende aanvallers heeft geschoten, neemt de rechtbank hem kwalijk.

Ook in Almere was er geen acuut en dreigend gevaar voor M. als verklaring voor het schieten. Dat zijn slachtoffer hem verbaal had bedreigd, is onvoldoende grond om hem neer te schieten.

Grote kans op herhaling

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist tegen R.M. voor diverse pogingen tot doodslag en illegaal wapenbezit. De rechtbank legt een lagere straf op na psychologisch onderzoek: M. is licht verstandelijk beperkt en daardoor niet goed in staat om complexe situaties en mogelijke consequenties te overzien. Daartegenover staat dat de psycholoog kans op recidive groot acht, mits de dader behandeld zal worden. Daarom legt de rechtbank een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op.

Omdat deze ingrijpend is op het persoonlijke leven van M. en de mogelijk lange duur legt de rechtbank hem vijf jaar celstraf op. Ook moet M. de slachtoffers van de schietpartij op CS een schadevergoeding betalen: de man die hij in zijn romp schoot moet hij 15.000 euro betalen en de voorbijganger die in zijn voet werd geraakt 8073 euro. De man die door toedoen van R.M. verlamd is geraakt krijgt geen schadevergoeding. Daar was tijdens de behandeling van de zaak ook niet om gevraagd.

