Vijf jaar cel voor aanslag op auto Evander Sno

De verklaring van L. dat hij de granaat alleen even in handen had gehad toen 'twee Marokkanen' hem die in Osdorp te koop aanboden, en dat zo zijn dna op de granaat moet zijn gekomen, gelooft de rechtbank niet.



De rechtbank neemt het L. 'zeer kwalijk' dat hij het risico heeft genomen dat hij passanten of omwonenden met zijn granaataanslag zou doden of zwaar verwonden en dat hij grote schade heeft aangericht.



"De verdachte heeft op indringende wijze inbreuk gemaakt op de gevoelens van veiligheid in de samenleving."



Evander Sno speelde onder meer voor Ajax, RKC, NEC en het Schotse Celtic. Hij wordt waarschijnlijk al jaren afgeperst. Voor de woning van zijn familie in de Fannius Scholtenstraat in de Staatsliedenbuurt was in 2015 al eens een granaat ontploft.



Virgil L. wordt ook nog verdacht van het ernstig bedreigen van een vrouw op de rouwbijeenkomst afgelopen mei in het huis van zijn moeder, nadat zijn 19-jarige broertje Raymildo was doodgeschoten in Zuidoost. De strafzaak daarover is uitgesteld omdat nog getuigen moeten worden verhoord.