Vijf jaar cel na jarenlang misbruik van meisje in sekte

Dat heeft de rechtbank besloten, nadat het meisje pas jaren na de verkrachting aangifte durfde te doen. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist.



Het meisje was op jonge leeftijd met haar moeder in een leefgemeenschap in India gaan wonen, waar Wouter H. de onbetwiste leider was. Het Openbaar Ministerie omschrijft de leefgemeenschap als een commune of sekte. In de groep waren extreme straffen gebruikelijk als mensen 'in een weerstand' zaten.



In India scheidde Wouter H. het meisje van haar moeder, die hij terugstuurde naar Nederland omdat 'ouders niet goed zijn voor hun kinderen.'



Zwanger

In India misbruikte en verkrachtte H. het toen 13-jarige meisje veelvuldig. Voor het misbruik begon had het meisje haar moeder verteld dat zij vreesde misbruikt te zullen worden, maar die greep niet in. Terug in Amsterdam ging het misbruik door. Tweemaal raakte het meisje zwanger, waarna ze abortus moest plegen.



De rechtbank noemt het misbruik door H. 'zeer ernstig'. "Van enig bewustzijn over hoe schadelijk zijn handelen is geweest, is niet gebleken."



Tot 2008 was Wouter H. actief bij de Stichting AEON, uit de Indische Buurt. Die stichting is nog altijd actief, volgens de website vanuit het idee dat 'dat de mens in wezen heel en compleet is en dat zijn gedrag het gevolg is van misperceptie.'