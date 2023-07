‘Vieze’ Valkenburgerstraat knapt enorm op van Weesperknip: ‘De ramen kunnen nu weer open’

De Valkenburgerstraat, ook wel de ‘vieste straat van Amsterdam’, heeft een transformatie ondergaan door de knip op de Weesperstraat. Zolang de pret mag duren genieten bewoners van de toegenomen leefbaarheid. ‘De auto’s uit een straat halen is eigenlijk de enige oplossing.’

Wie op en neer door de Valkenburgerstraat wandelt, valt het misschien niet direct op. Nog steeds zoeft er elke zoveel seconden wel een auto, busje of vrachtwagen door de straat, en soms een motor die het langgerekte stuk aangrijpt om zijn uitlaat even lekker te laten knetteren.

Maar: sinds de knip op de Weesperstraat (en de drie bijbehorende knips in de buurt) is het verkeer in de Valkenburgerstraat sterk verminderd. En dat is ook logisch, want sinds de ingreep is dit voor veel automobilisten niet meer per se de snelste route om de stad in of uit te komen.

“De eerste week was het hier nog vrij druk, iedereen moest eraan wennen. Maar nu zie je echt een enorme afname. Wat hier nu voorbijkomt is niks. Echt helemaal níks,” zegt bewoner Paul Busker. Hij steekt de straat over om zijn woorden kracht bij te zetten. En inderdaad, Busker stapt doodgemoedereerd naar de overkant. “Dit kon vroeger absoluut niet!” zegt hij lachend. “Veel te gevaarlijk.”

Vieste straat

De Valkenburgerstraat heeft al jaren een veelzeggende bijnaam: de ‘vieste straat van Amsterdam’. Bewoners maakten zich al langere tijd zorgen om de luchtkwaliteit, vanwege de drukte voor de deur, de zwarte aanslag op hun woningen en mensen die last kregen van hun luchtwegen. Daarom besloten ze in 2015 zelf de hoeveelheid stikstofdioxide te meten.

Die bleek een stuk hoger te liggen dan de Europese norm van maximaal 40 microgram stikstofdioxide (NO 2 ), en zelfs het hoogste van alle gemeten straten in Amsterdam. Een jaar later werd nog zo’n meetproject gedaan door kennisinstituut De Waag, waaruit ook bleek dat de luchtkwaliteit niet best was.

Om de lucht in de Valkenburgerstraat te laten opknappen kwamen er ‘City Trees’ in de straat te staan, een soort kunstmatige ‘bomen’ met mosplantjes die de smerigheid uit de lucht zouden moeten zuiveren. Die bleken helaas vrijwel niets te doen.

Doorgangsroute

Paul Busker is niet zomaar een voorbijganger: hij is een Valkenburgerstraatbewoner die zich al jaren inzet voor een schonere straat en stad. Hij deed mee aan de metingen, voert als ‘luchtwachter’ actie en zit de gemeente achter de broek om wat te doen aan die smerige lucht.

Busker kwam in 1997 als een van de eersten in de nieuwbouwappartementen op de Valkenburgerstraat wonen. Toen was niet duidelijk dat het huis aan zo’n drukke doorgangsweg zou komen te liggen. “Ons was altijd een stadsstraatje beloofd. Vanwege de A10 zouden zulke drukke straten door de stad ook niet meer nodig zijn, was het idee. Maar dit werd ineens toch een ‘plusnet corridor’, zoals dat heet: een doorgangsroute voor auto’s, nu zo’n 27.000 per dag. En daarmee werd dit de vieste en ongezondste straat van de stad.”

Inmiddels is de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat een stuk opgeknapt, blijkt uit GGD-metingen. Hoewel het nog steeds een van de vieste straten van de stad is, ligt het jaarlijkse NO 2 -gehalte nu wel onder de 40 microgram. “Dat komt hoogstwaarschijnlijk vanwege de rustige coronatijden, en een ingreep met de tram op het Mr. Visserplein waardoor het verkeer beter doorstroomt,” aldus Busker.

Binnenkort wordt de straat na jaren lobbyen groter aangepakt: er komt meer groen en een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.

Eindelijk ramen open

Maar hoe de straat erbij ligt sinds de Weesperknip, overtreft zelfs de stoutste verwachtingen van Busker en zijn medebewoners. Want net als de bewoners van de Weesperstraat ervaren zij hun buurt als een stuk prettiger. “Met die hete dagen heb ik voor het eerst in jaren mijn woonkamerramen open kunnen doen om mijn huis door te luchten. Normaal doe ik dat niet, vanwege het lawaai. En op straat praten bewoners weer met elkaar. De leefbaarheid is enorm toegenomen. Dus je ziet: de auto’s uit een straat halen is eigenlijk de enige oplossing.”

Toch heeft Busker ook begrip voor de bewoners van andere straten die nu met de gebakken peren zitten, zoals op Kattenburg, waar ze veel drukte voor de deur hebben en waar de wijk veel slechter bereikbaar is geworden.

“Voor hen is het heel vervelend. Ik heb ook met ze mee gedemonstreerd, omdat dit niet de knip is die wij zouden willen: een buurt moet via elektronische toegang altijd bereikbaar blijven voor bewoners en leveranciers. Maar ik wil wel benadrukken: dit is een unieke situatie, een proef. Over drie weken is het voorbij. Kattenburg gaat dan terug naar normaal. En wij zitten weer in het geraas.”

