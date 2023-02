Vieze straten en bomvolle containers: dit is wat je moet weten over de afvalstaking in Amsterdam

Beeld ANP / Berlinda van Dam

Wat is er aan de hand?

Vanwege een staking wordt vanaf maandag een week lang geen vuilnis opgehaald in Amsterdam. Dit betekent dat er geen grof- en huishoudelijk afval zoals restafval, glas, papier, textiel en gft wordt opgehaald. Bovendien worden de straten niet geveegd en prullenbakken niet geleegd. In tegenstelling tot de weekmarkten, worden dagmarkten wel aan het einde van de dag schoongemaakt. Meldingen over afval en de openbare ruimte worden niet in behandeling genomen. De meeste ondernemers - zoals horeca en slagers - maken overigens gebruik van particuliere ophaaldiensten die niet aan de staking meedoen.

Zijn de afvalpunten wel open?

De gemeente heeft overlegd met de vakbonden of één of meerdere afvalpunten open zouden kunnen blijven, maar dat blijkt niet het geval, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Wel is er een calamiteitenteam beschikbaar en politie, brandweer en GGD zullen extra toezien op mogelijk gevaar voor de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid.

Hoe zit het met Weesp?

In Weesp zal het waarschijnlijk meevallen met de overlast. Hier wordt het afval wel opgehaald, maar is er geen reiniging van de straten of ander beheer van de openbare ruimte.

Vuilnis afleveren bij een afvalpunt in een andere gemeente, is dat een optie?

Wie bedenkt om afval bijvoorbeeld naar Amstelveen of Diemen te brengen, heeft pech. Om daar gebruik te kunnen maken van afvalpunten, moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk in die gemeente woont.

Wat kunnen bewoners zelf doen?

De gemeente roept bewoners op om de schade te beperken door afval zoveel mogelijk thuis te houden, en anders zo klein mogelijk in de container te doen. Ook wordt opgeroepen om huisvuilzakken en containers niet aan de weg te zetten en het weggooien van grof afval uit te stellen. ‘Zo zorgen we er samen voor dat de straten vrij blijven, dat het niet onveilig wordt en dat we geen last van ongedierte krijgen,’ aldus de gemeente.

Volgens Dave de Jonge, teamleider Dierplagenbeheersing van de GGD, is de staking goed nieuws voor meeuwen en ratten, maar hoeven we niet voor de volksgezondheid te vrezen. “Wel voor een tijdelijke aantasting van het leefgenot. Hoe meer ze te eten hebben, hoe vrolijker ze worden. Ratten passen hun voortplanting zelfs aan het voedselaanbod aan. En ook meeuwen en duiven zullen blij zijn met die bergen vuilniszakken en straatvuil.”