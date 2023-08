Viering van Dag der Inheemsen: ‘Gaat het zo door dan ís er over 10 jaar geen inheemse cultuur meer’

In een verenigingsgebouw in Weesp stonden ruim honderd Amsterdamse Surinamers woensdag stil bij de Internationale Dag der Inheemsen. Beeld Dingena Mol

De Surinaamse vlag wordt gehesen in Weesp, maar verder dan halfstok gaat hij niet. “Vanwege dat gebeuren in Suriname,” legt ceremoniemeester Mireille Hooghart uit aan de aanwezigen.

Ze noemt de namen van Ivanildo Dijksteel en Martinus Wolfjager, twee inheemse mannen die begin mei tijdens gewelddadige protesten in het dorp Pikin Saron werden doodgeschoten door de politie. Hooghart: “We mogen en zullen hen nooit vergeten.”

De dood van de twee mannen drukt de stemming op de bijeenkomst in Weesp, waar ruim honderd Amsterdamse Surinamers deze woensdag in een clubgebouw zijn samengekomen ter gelegenheid van de Internationale Dag der Inheemsen.

De mannen, vrouwen en kinderen in klederdracht zien er prachtig uit, er wordt gezongen en gedanst, er zijn drankjes en lekkere hapjes, maar de sfeer is toch verbeten.

Staatsterreur

Uit Suriname komen alleen maar slechte berichten. Sinds de onlusten in Pikin Saron zijn politie en leger nadrukkelijk aanwezig in het gebied. Hooghart: “Er zijn geweren in beslag genomen om verder geweld te voorkomen. Maar dat zijn de geweren waarmee de mannen jagen voor de gemeenschap. Vijf van onze jongeren zitten nog steeds in de gevangenis. Het is staatsterreur, met als doel de bescherming van de economische belangen van de elite.”

Wat ook niet helpt, is het laatste nieuws over de uitkomst van de topconferentie over de bescherming van het Amazonegebied. Gastheer Brazilië stelde verregaande maatregelen voor om de ontbossing een halt toe te roepen, maar dat voorstel haalde het deze week niet.

Ook Suriname stemde tegen, tot grote ergernis van de inheemsen in Weesp. Hooghart: “Het draait allemaal om de winning van goud en hout. Het draait allemaal om geld.”

Goud en hout

Dat goud en dat hout worden gewonnen in het binnenland van Suriname, van oudsher het leefgebied van de verschillende groepen inheemsen. “Het is het land waar wordt geleefd zoals onze voorouders dat duizend jaar geleden al deden: met respect voor de natuur,” vertelt Hooghart. “Door de industriële winning van goud en hout verdwijnt het bos, wordt de grond uitgeput en raakt het water vervuild.”

Ook Dijksteel en Wolfjager verzetten zich tegen de uitgifte van nieuwe concessies, in dit geval in het leefgebied van de Karaïben. De regering van het onafhankelijke Suriname handelt niet anders dan Nederland deed in de koloniale tijd, zegt Hooghart. Strijdbaar: “Wij zijn de eerste bewoners van Suriname. Wij zijn de rechtmatige eigenaren van het land. Het is ons steeds afgepakt, eerst door de kolonisten, nu door onze eigen regering.”

Petitie

“We staan met onze rug tegen de muur,” stelt ook Diana Vlet, verbonden aan Global Human Rights Defence, een organisatie die zich sterk maakt voor de naar schatting 20.000 inheemsen in Suriname.

Vlet: “Dijksteel en Wolfjager zijn vermoord door de staat Suriname. We hebben een petitie ingediend voor een onafhankelijk forensisch onderzoek. En daarna zal verantwoording moeten worden afgelegd voor wat er is gebeurd.”

Uit haar handtas haalt Vlet een zakdoek met de Surinaamse vlag om haar tranen te drogen. Ze biedt haar excuses aan voor de emoties. “Het is zo frustrerend. We zijn enkele jaren terug in Nederland begonnen met aandacht te vragen voor de positie van de inheemsen in Suriname. Voor de cultuur, voor de tradities, voor de wijsheid. De realiteit is dat het nu in hoog tempo bergafwaarts gaat. Als het zo doorgaat, ís er over tien jaar geen inheemse cultuur meer.”

Hooghart wijst op de gevolgen van klimaatverandering die nu op allerlei plaatsen op de wereld zichtbaar en voelbaar worden. We hoeven niet allemaal ineens als inheemsen te gaan leven, maar we kunnen veel leren van hun respectvolle omgang met de natuur, zegt ze. “Wat in Suriname gebeurt, staat model voor wat in de hele wereld gebeurt. De aarde wordt uitgeput. Als dat niet verandert, houden we een onleefbare planeet over.”