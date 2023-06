Vieren én herdenken: dit gebeurt er in de week van 150 jaar Keti Koti in Amsterdam

Deelnemers aan de herdenkingstocht Memre Waka. Deze herdenkingstocht kondigt het officiële begin aan van de Keti Koti-maand. Beeld ANP

Keti Koti in Amsterdam, wat houdt dat in?

Zaterdag is het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. Op 1 juli 1863 werd een wet daartoe getekend, maar tot tien jaar nadien moesten tot slaafgemaakten in Suriname hetzelfde werk als daarvoor verplicht uitvoeren. Daarom wordt 1 juli 1873 gezien als het werkelijke einde van de slavernij.

De Nederlandse staat heeft afgelopen december, bij monde van premier Mark Rutte, excuses aangeboden voor de misdaad tegen de menselijkheid die slavernij was; Amsterdam deed dat in 2021. Nu de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft, wordt verwacht dat ook koning Willem-Alexander excuses aanbiedt, maar zeker weten doen we dat nog niet. Hij is wel aanwezig bij de herdenking in het Oosterpark op 1 juli (zie onder).

Keti Koti (‘het breken van de ketenen’ in Sranantongo) wordt gezien als een gebeurtenis die tot zowel herdenken als vieren aanzet. Dat zie je terug in veel van de activiteiten die worden georganiseerd: soms staan een lach en een traan niet ver van elkaar af. Over het algemeen wordt 30 juni gezien als dag van de herdenking en 1 juli als viering. In Suriname is het een nationale feestdag; de roep om dat in Nederland ook zo te regelen, wordt vanuit de samenleving én gelederen van het kabinet (zoals antiracismecoördinator Rabin Baldewsingh) steeds groter.

Amsterdam speelt sinds 2002 een grote rol in de jaarlijkse Keti Kotiherdenking; in het Oosterpark is het Nationaal Monument Slavernijverleden te vinden en daar wordt op 1 juli een herdenking gehouden. Voordat die herdenking komende zaterdag plaatsvindt, worden er nog legio evenementen in de stad georganiseerd.

In feite is geheel juni de Keti Kotimaand geweest; op 1 juni is de herdenkingstocht Memre Waka gehouden van de Dam naar de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema aan de Herengracht, omdat daar in de zeventiende eeuw een slavenhandelaar woonde. Daar zijn kransen gelegd.

Wat gebeurt er deze week tót 1 juli?

Theater

De komende week zijn er dagelijks (soms oude) voorstellingen in Theater Bellevue te zien, die in het teken staan van Keti Koti. Denk aan Ik zeg toch sorry (Raymi Sambo Maakt en Theatergroep Aluin, dinsdag- en woensdagavond), een voorstelling waarin zes acteurs naspelen hoe de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden gevierd zou kunnen zijn. Of de poppenvoorstelling Granm’ma die Wensley Piqué maakte (woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag), over de eenzaamheid van zijn oma in Suriname.

Lezing

Woensdagavond om 19.30 uur is de jaarlijkse Keti Kotilezing, dit jaar van de Britse hoogleraar openbare geschiedenis David Olusoga (Universiteit Manchester). Hij reflecteert op de sociale functie van geschiedenis in de 21ste eeuw, schrijft het organiserende Tropenmuseum, nu begin deze eeuw talloze overheden en bedrijven onderzoeken hebben ingesteld naar hun rol in het slavernijverleden. De lezing is uitverkocht, maar is live te zien via de website van het Tropenmuseum.

Herdenking en besef

Op het Surinameplein in West worden intiemere bijeenkomsten georganiseerd die in het teken staan van reflectie – locatie is de Levensboom, ook wel het Monument van Besef. Donderdag is er van 19.00 uur tot 22.00 uur ruimte om familieverhalen te delen tijdens de Tori Neti, onder meer met presentator Quintis Ristie. Er kan – onder meer – gebeden, gedanst, gezongen en gedicht worden. Het moet volgens de organisatie een ‘spirituele bijeenkomst' worden.

Vrijdag vindt op het Surinameplein een herdenking plaats. Onder meer oud-senator Joyce Sylvester speecht, er worden kransen gelegd. Om 20.00 uur gaan de vlaggen halfstok en worden er twee minuten stilte gehouden.

Musea

Twee tentoonstellingen in bestaande Amsterdamse musea sluiten zeer goed aan op de Keti Kotimaand. In Museum Van Loon op de Keizersgracht is ‘Wie zegt dat?' te zien, waarin acht vertellers – zowel nazaten van totslaafgemaakten, als slavenhandelaren – reflecteren op hoe de slavernijgeschiedenis doorwerkt in onze huidige samenleving. De vaste collectie is letterlijk naar de achtergrond verdwenen.

Het Tropenmuseum heeft vorig jaar de zeven jaar durende tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis' geopend. Centraal staat kolonialisme als economisch, ideologisch en cultureel systeem; blikvanger is een digitaal monument met namen van 200.000 totslaafgemaakten.

Eten en praten

Op verschillende plekken in de stad worden deze week Keti Kotitafels georganiseerd, waar – volgens de organisatie gemiddeld per keer honderd – deelnemers gezamenlijk eten en praten over het slavernijverleden. Woensdag bijvoorbeeld op de Universiteit van Amsterdam; donderdag op het ROC in Amsterdam-Zuidoost en met politie en ambtenaren in Oost. Iedereen is welkom, van witte tot zwarte Nederlanders en iedereen ertussenin. Omdat de deelnemers elkaar doorgaans niet kennen en verhalen soms persoonlijk worden, zijn de gesprekken geleid.

Muziek

In het Concertgebouw is op 30 juni om 20.15 uur herdenkingsconcert Kulturu. Dat bestaat uit optredens van Graziëlla Hunsel Rivero, Black Harmony, Rincho X & Grupo Tribu, Shauntell Baumgard en Prisiri Fu Wi Afo. Fernando Halman presenteert de avond. Kaarten zijn via de officiële website uitverkocht.

Wat is het programma voor zaterdag 1 juli?

Op 1 juli vertrekt om 10.30 uur vanaf het stadhuis de Bigi Spikri-optocht (‘grote spiegel’), die naar de herdenking in het Oosterpark leidt. Men komt in traditionele kledij zoals koto misi’s, er zijn brassbands, en deelnemers worden aangemoedigd Surinaamse en Antilliaanse vlaggen mee te nemen.

Een soortgelijke optocht (‘Zuidoost Beseft’) vertrekt vanaf Zuidoost: deelnemers gaan met een gereserveerde metro van station Bijlmer naar Amsterdam Amstel, en vanaf daar een tocht van 2,5 kilometer lopen naar het Oosterpark. Vooraf inschrijven is verplicht.

Om 14.00 uur begint de herdenking. Daar zijn burgemeester Femke Halsema, verschillende kabinetsleden, maar ook koning Willem-Alexander en koningin Màxima. Op de koning zijn alle ogen gericht: hij zal een toespraak houden, met de mogelijke excuses erin. De herdenking is live te volgen op NPO 1.

Een uur eerder, om 13.00 uur al, begint verderop in de stad op het Museumplein het Keti Kotifestival; de herdenking is ook daar op grote schermen live te volgen. Denk verder aan een Museumplein vol eetkramen met barbecue, bara’s, pom, en veel muziek. Zo is er om 15.30 het ‘Emancipatieconcert’ met onder meer Berget Lewis, Jeangu Macrooy en Akwasi; in de avond neemt radiozender FunX het roer over.

Verder lopen enkele van de activiteiten van eerder deze week door; Bellevue heeft bijvoorbeeld ook op zaterdag programmering, en er vindt een Keti Kotitafel plaats in het Rijksmuseum.

Op 1 (en overigens ook 2) juli mag iedereen gratis naar het Amsterdam Museum en organiseert het museum extra activiteiten, zoals rondleidingen en een tuinconcert. Er wordt gratis heri heri uitgedeeld – een gerecht met bakkeljauw, bakbanaan en wortelgroenten, dat tot slaafgemaakten vroeger kookten op plantages.

En als 1 juli voorbij is?

Goed om te weten is dat vieren en herdenken niet ophoudt op 1 juli – sterker nog, het luidt het begin in van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. De invulling daarvan is nog niet volledig bekend, ook in Amsterdam niet, waar een oproep om contractarbeiders te betrekken in het herdenkingsjaar uitliep op conflict in de Stopera.

Wat in elk geval in de loop van komend herdenkingsjaar moet gebeuren, is de opening van het Suriname Museum aan de Zeeburgerdijk, in het pand van The Black Archives. De eerste tentoonstelling is ‘Meet Su, Meet Us’ die op laagdrempelige wijze verhaalt over de geschiedenis van Suriname en de verspreiding van de Surinaamse diaspora.

Hoewel ook die tentoonstelling nog exact moet worden ingevuld, staat het streven haaks op de discussie in de Stopera, zo schrijft het museum: 'In ‘Meet Us!’ verwelkomen alle Surinaamse gemeenschappen het publiek in hun wereld.’

Na deze zomer zal eveneens beslist worden waar het Nationaal Slavernijmuseum moet komen te staan, tot die tijd worden er veel rondetafelgesprekken door het hele land gevoerd. Het museum komt in Amsterdam, maar waar is nog niet duidelijk: zeven locaties dingen mee, van het Nelson Mandelapark (Zuidoost) tot het Marineterrein in Centrum. Het Nationaal Slavernijmuseum moet permanent de aandacht vestigen op het Nederlandse slavernijverleden.