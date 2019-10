Vierduizend bomen gered dankzij verzet in Ouder-Amstel

De snelweg A9 langs Ouderkerk aan de Amstel. Beeld IRVIN VAN HEMERT/RIJKSWATERSTAAT

Aan de snelweg bij Ouderkerk aan de Amstel zouden 14.000 bomen worden gekapt, maar dat besluit leidde al snel tot weerstand in het dorp. Het college van Ouder-Amstel hoopte de kap in ieder geval met vierduizend bomen te beperken.

Dat is nu gebeurd. Wethouder van de gemeente Ouder-Amstel, Rineke Korrel, zegt blij te zijn met de toezegging: “Het is het resultaat van intensief met elkaar in gesprek zijn. Het geluid van de inwoners, onder andere door het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap’, is gehoord door Rijkswaterstaat.”

Verbreding A9

De kap van de voorheen 14.000 bomen is nodig om een project van de Rijksoverheid uit te voeren waarbij de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel wordt verbreed. De overheidsinstantie heeft als doel om met de extra rijstroken de doorstroming te verbeteren en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te vergroten.

De gemeente Ouder-Amstel was kritisch over de plannen, hoewel het ook graag ziet dat het aantal files vermindert. De aanleg van de extra rijstroken zou echter ten koste gaan van te veel groen. Om die reden ging de gemeente met Rijkswaterstaat en met de instanties Groengebied Amstelland, Amstelscheg en Stichting Beschermers Amstelland in overleg om een compensatieoplossing te vinden.