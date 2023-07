Vierde verdachte opgepakt voor explosies in Amsterdam-Noord

Onder meer in de Urkstraat in Amsterdam-Noord ging in de nacht van 4 op 5 juni een explosief af, waardoor korte tijd brand woedde bij de voordeur van een rijtjeshuis. Beeld Dirk Hol / ANP

Vorige week werd al een 18-jarige Rotterdammer aangehouden, de week daarvoor twee Amsterdammers van 21 en 27 jaar.

De explosies gebeurden in de nacht van zondag 4 op maandag 5 juni, kort na en niet ver van elkaar.

Eerst was er rond 22.00 uur een explosie bij een woning aan de Werengouw. Daarna was het rond 03.15 uur raak bij een huis in de Urkstraat, en een kwartier later was er een ontploffing in een trapportaal van een appartementencomplex in de Beemsterstraat. Rond 03.45 uur werd op de IJdoornlaan een auto in brand gestoken en rond 04.15 uur was er opnieuw een ontploffing bij een huis aan de Werengouw.

Bij alle incidenten was er schade, maar er vielen geen gewonden. “De impact van dit soort incidenten op buurten en hun bewoners is echter vaak groot,” aldus de politie, die meer aanhoudingen niet uitsluit.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: