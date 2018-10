Vier verdachten in het vizier voor grote sieradenroof Zuid

Dat maakte de politie dinsdag bekend in een uitzending van Opsporing Verzocht.



De eigenaar van de juwelen was na afloop van Masters of LXRY, de voormalige miljonairsbeurs, op 11 december naar haar hotel gereden. De juwelen liet zij die nacht in afgesloten koffers in de auto, die geblindeerde ramen had, liggen.



De politie vermoedt dat de vrouw is achtervolgd door de daders. De achterruit van de auto was in de nacht ingeslagen en de juwelen zijn meegenomen.



Geen gasten van het hotel

In de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie bewakingsbeelden laten zien, waarop vier verdachten zichtbaar zijn. Zo is te zien dat twee vrouwen de bestuurder van de auto in de gaten houden. Deze vrouwen waren zelf geen gasten van het hotel en waren in het gezelschap van twee mannen.



Een van de vrouwen droeg een zwarte, gewatteerde jas met capuchon. Ze had een donkere schoudertas bij zich, droeg een donkere broek en zwarte schoenen. De andere vrouw droeg een muts, een halflange jas, een donkerkleurige broek en een schoudertas. Ze is ongeveer 1.70 tot 1.75 meter lang en droeg een bril.



De verdachten reden in een Volkswagen Passat met geblindeerde ramen aan de achterzijde en chroomkleurige strepen aan beide zijkanten.