Vier verdachten aangehouden voor overval avondwinkel Zuid

Rond half twee 's nachts kwamen twee gewapende overvallers avondwinkel Super Marathon binnen, waar op dat moment alleen de eigenaar aanwezig was.



De daders vluchtten in een auto, die even later door politie in Zuid-Oost werd gezien. Daarin zaten op dat moment vier personen. Vanwege de waarschijnlijk aanwezige vuurwapens werd gebruikgemaakt van een 'uitpraatprocedure'.



Waarschuwingsschot

Twee verdachten gaven zichzelf op dat moment over. De andere twee hebben geprobeerd te vluchten, maar werden na een achtervolgingsactie alsnog ingerekend met behulp van een waarschuwingsschot.



In de auto werden diverse wapens en maskers gevonden.