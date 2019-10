Vier van zes afvalovens AEB werken weer

Een schoorsteen van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Beeld ANP

Dat meldt wethouder Sharon Dijksma (deelnemingen) woensdag aan de gemeenteraad. Sneller dan verwacht konden de ovens weer aan nadat ze eind juni plotseling uitgeschakeld werden wegens malheur en ontoelaatbare veiligheidsrisico’s. Hierdoor dreigde AEB failliet te gaan en ontstond deze zomer een nationale afvalcrisis. Nu is er eindelijk goed nieuws. “De diverse technische toetsen zijn goed doorlopen. Vanaf dinsdag zijn vier van de zes lijnen actief,” schrijft Dijksma. “De directie en medewerkers van AEB spannen zich in om de overige twee lijnen voor het einde van het jaar open te krijgen.”

Amsterdam heeft alle aandelen van de verzelfstandigde vuilverbranding in handen. Dat vier ovens weer functioneren, is dus niet alleen prettig voor de gemeente, maar ook voor 35.000 huishoudens die met hun stadsverwarming zijn aangesloten op AEB. Er waren dieselgeneratoren klaargezet om het gebrek aan hitte uit de ovens van AEB te compenseren, maar dat is nu niet meer nodig, schrijft Dijksma.

Al eerder maakte Dijksma bekend dat aan AEB nog wel een krediet van 45 miljoen euro beschikbaar gesteld zal worden om het najaar door te komen. De technische problemen gedurende de zomermaanden en vooral het omzetverlies hebben de vuilverbranding diep in de rode cijfers geduwd. Deze zomer werd er al 35 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat geld was niet voldoende. Toen de problemen begonnen, vroeg AEB in totaal 150 miljoen euro aan Amsterdam.

Eerdere pogingen om AEB te verkopen aan afval- en recyclingbedrijf Beelen, of de publieke vuilverbranding HVC uit Alkmaar, zijn mislukt. Dijksma zet nu stappen om AEB via een veiling van de hand te doen aan de hoogste bieder. Onder meer afvalverbranding Attero zou naar verluidt belangstelling hebben.