Vier studenten A.S.C. A.V.S.V. besmet met coronavirus

Het bestuur van de grootste studentenvereniging van Amsterdam (2700 leden) heeft vanwege de besmettingen aan alle (aspirant-)leden gevraagd voorlopig twee weken in quarantaine te gaan. Het bestuur denkt dat de vier leden het virus niet tijdens activiteiten van het corps hebben opgelopen.

Nadat vier leden hun besmetting aan rectrix Sophie Jongeling hadden gemeld, is zij in overleg gegaan met de GGD Amsterdam. Die raadde de vereniging aan de ontgroening stop te zetten. Ook de onderwijsinstanties de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit zijn betrokken bij het besluit, net als burgemeester Halsema.

Balen

“We balen natuurlijk heel erg,” zegt Jongeling. “We hebben de afgelopen maanden heel erg ons best gedaan om de ontgroening veilig te organiseren, met de mogelijkheid om anderhalve meter afstand te houden. Maar we hebben ook vanaf het begin gezegd: ‘Als er ook maar één ding misgaat trekken we de stekker eruit. Dus in die zin was het geen moeilijke beslissing.”

Jongeling vindt het fijn dat de studenten zich verantwoord hebben gedragen door een test te doen bij klachten en de uitslag direct aan haar door te geven. Ze acht de kans klein dat de ontgroening later alsnog wordt afgemaakt. “De ontgroening is heel belangrijk voor onze vereniging, maar we willen eigenlijk het risico niet lopen. We willen niet bijdragen aan de tweede golf.”

Andere verenigingen

Jongeling heeft via de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) alle Amsterdamse studentenverenigingen op de hoogte gesteld van de besmettingen bij A.S.C. A.V.S.V. en het stopzetten van de ontgroeningen. Ook zijn alle andere corps verenigingen in Nederland inmiddels op de hoogte. “Hopelijk is onze keuze, direct stoppen met de ontgroeningen als er iets fout gaat, een voorbeeld voor hen.”

Nieuwe besmettingen

Het RIVM maakte maandagmiddag bekend dat de regio Amsterdam-Amstelland er 50 nieuwe coronagevallen bij heeft. Alleen de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden telden meer besmettingen de afgelopen dagen.