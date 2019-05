Vier souvenirwinkels dicht om verkoop psychoactieve truffels

We vielen, zeg maar, met onze neus in de truffels Christa Verweij, woordvoerder stadsdeel Centrum

Ongevraagd aangeboden

Bij de controle op de Dam kregen gemeentelijke inspecteurs de middelen al aangeboden nog voordat ze zich als controleurs bij de verkoper bekend hadden gemaakt. "We vielen, zeg maar, met onze neus in de truffels," zegt Verweij over het opmerkelijke aanbod.



De eigenaar bleek meerdere souvenirwinkels in het centrum te hebben. De inspecteurs bezochten dinsdag ook de andere zaken. In nog twee winkels werden truffels aangetroffen.



Ook een andere winkelier werd die dag betrapt op de verkoop van hallucinerende middelen. De vier winkels zijn per direct gesloten. Het is nog onduidelijk of, en zo ja wanneer, de winkels weer opengaan. "Ze doen iets wat niet mag. Dat het om een overtreding gaat is duidelijk."



Dagelijkse controle

Een groep van vier à vijf controleurs van de gemeente maakt dagelijks een ronde door de stad om het aanbod van de winkels in het centrum te controleren. De verkochte artikelen moeten aansluiten op het bestemmingsplan.



Sinds oktober 2017 is het openen van een winkel waarvan het aanbod gericht is op toeristen niet toegestaan. Zo'n 150 ondernemers worden extra goed in de gaten gehouden. "Zij staan onder verscherpt toezicht, bijvoorbeeld door leegstand of al eerdere overtredingen." Bij deze rondes wordt ook gekeken naar de illegale verkoop van drugs.