Vier schietpartijen in Zuidoost houden verband met elkaar

De flat Groeneveen. Beeld Parool

“Jullie zullen wel geschrokken zijn,” zegt Femke Halsema tegen een groepje jonge bewoners van Groeneveen dat over de reling van de galerij staat te kijken. “Hebben jullie de schoten gehoord?” “Jaaa,” klinkt het in koor van twee hoog. Naar aanleiding van twee beschietingen van de flat, kwam de burgemeester maandagochtend poolshoogte nemen.

Enkele uren eerder werd een raam van een woning op de begane grond twee keer beschoten. Een derde projectiel dat werd afgevuurd raakte het slaapkamerraam van een bovenbuurman. Die heeft overigens niks gemerkt van de schietpartij. “Ik lag gewoon in bed. De politie belde vannacht ook al aan, ik heb gezegd dat ze me moesten laten slapen.”

Twee deuren verderop is de schade aanzienlijk groter. De ruiten boven de ingang van de flat werden zondagochtend vroeg doorzeefd. “Het leek wel een machinegeweer,” zegt buurman Hans die net op dat moment een sigaret stond te roken bij het raam. De kogels waren bedoeld voor een appartement direct achter de ramen. De bewoners horen bij dezelfde Dominicaanse familie als bewoners van het beschoten huis twee deuren verderop.

“Wij zijn nette mensen. We wonen hier al jaren. Nooit was er wat. En nu dit,” zegt de bewoonster van het huis. Ze gaat aangifte doen bij de politie. Veel meer dan dat ze zich kapot is geschrokken, wil ze niet kwijt.

Kogelbrief

Onbekenden gooiden een maand geleden een kogelbrief bij de woning in de bus. Die was geadresseerd aan een neefje van de bewoners. Zijn bijnaam stond op de envelop. Een nichtje van de familie in de Venserpolder kreeg eenzelfde soort brief. Op 21 september werd haar woning aan de Schelluinenstraat beschoten.

Krap twee weken later werd een appartement op de negende etage van de flat Huigenbos onder vuur genomen. Daarbij werd het raam aan de galerijkant geraakt door vijf kogels. Ook de bewoners van dit pand horen bij dezelfde Dominicaanse familie.

“Het lijkt erop dat de vier schietincidenten met elkaar in verband staan,” zegt politiewoordvoerder Rob van der Veen. “Het onderzoek is nog in een pril stadium dus nog niet alles is duidelijk. Mochten mensen tips hebben dan horen we dat graag.”

De afgelopen tijd is Zuidoost opgeschrikt door meerdere schietpartijen. “Heel erg,” antwoordt Femke Halsema op de vraag of ze zich zorgen maakt. “Het gevoel van onveiligheid in Zuidoost neemt toe. Het is gewoon te veel.”

Binnenkort start de gemeente met een wapen-inleveractie. Op de vraag of Zuidoost een goed gebied zou zijn om de proef met preventief fouilleren te houden, zegt Halsema ‘niet op de zaken te willen vooruitlopen’. “Amsterdam Zuidoost is een gebied dat langdurige aandacht nodig heeft, alleen dan kunnen we de zaken verbeteren.”