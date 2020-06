Vier redenen waarom Halsema niet bezweek onder de druk

Het was een confrontatie waar heel Nederland naar toe leek te leven, het spoeddebat dat door de rechtse oppositie in Amsterdam was aangevraagd vanwege de extreme drukte op de Dam. Toch bezweek burgemeester Halsema niet onder de druk van ‘het potje pesten’, zoals Bij1-raadslid Sylvana Simons het debat noemde. Waarom ging het zo goed?

Halsema zei sorry

Dat kostte in het begin wel even moeite. In het eerste uur moest Halsema wennen aan ­deemoedigheid. “Ik wil u graag een plezier doen en tussen elke zin door zeggen dat het mijn verantwoordelijkheid is. Maar ik ga er soms van uit dat u het onthoudt,” sneerde ze naar oppositieleider Marianne Poot (VVD).



Maar in de loop van de middag gaf Halsema ruimhartig en op verschillende manieren blijk van verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen en trok zij het boetekleed aan. Ze ‘betreurde’ de situatie, sprak van een ‘inschattingsfout’, betuigde ‘spijt’ over het gebrek aan daadkracht op de Dam en wilde de appjes met Grapperhaus over rechts Nederland ‘terugnemen’. Dit herhaalde ze de hele middag en avond, precies waar kritische partijen op zaten te wachten.

Het ging goed in het Nelson Mandelapark

Gelijktijdig aan het spoed­debat, waar Halsema moest vechten voor haar positie, kreeg de burgemeester met de demonstratie in Zuidoost meteen ook een herkansing in de schoot geworpen. Dit was ook een risico, want er stonden veel camera’s op dit nieuwe Black Lives Matterprotest ­gericht. Maar de gemeente en de organisatie waren dit keer wel goed voorbereid en omdat er niets noemenswaardigs misging, toonde dit aan dat Halsema de beloofde lessen direct in de praktijk had gebracht. Ruim 11.000 mensen kwamen bij elkaar, het grootste protest ooit tegen racisme in Nederland, aldus de organisatie.

Halsema heeft een leercurve laten zien

Het debat over de drukte op de Dam was niet de eerste keer dat Halsema in de nesten zat, maar gisteren liet ze zien dat ze het debatteren als een bestuurder in plaats van een politica in de loop van de tijd is gaan beheersen.

Ze stond er niet als een kickbokser die de tegenstander zo hard mogelijk probeerde te treffen, maar als een judoka die tactisch meebewoog met de raadsleden die het op haar voorzien hadden. Zo gaat ze stadsgesprekken organiseren om de discussie over racisme in Amsterdam gaande te houden op verzoek van CDA en Denk, en beloofde ze een diepgravend onderzoek naar de manier waarop de acute crisis op de Dam is aangepakt.

Progressieve partijen sloten de rijen

VVD en Forum voor Democratie hebben een tactische fout gemaakt door de motie van wantrouwen al een dag na de Damdemonstratie aan te kondigen. Daardoor wist Halsema wat er ging komen, en ontstond er een bonte coalitie van partijen tegen rechts die de burgemeester zouden steunen, binnen en buiten de Stopera. Bijvoorbeeld het luidruchtige en minutenlange applaus van tientallen Amsterdammers bij aanvang, bedoeld als steunbetuiging. Halsema reageerde er niet op, maar hoorbaar en indrukwekkend was het wel.

Ook het instemmende geroffel op de tafels van de linkse partijen gaf een morele opkikker toen Halsema de VVD afserveerde. “Excuses? Die krijgt u niet. Voordat ik überhaupt aan het woord kwam of er waarheidsvinding plaatsvond, kondigde u een motie van wantrouwen aan, terwijl ik in de veronderstelling was dat u de feiten wilde zien.” Aan het eind van het debat was zichtbaar dat er zelfs binnen de VVD-fractie grote twijfels waren ontstaan of Halsema de motie van wantrouwen wel verdiende.

Michiel Couzy en Ruben Koops